J Balvin avalia o acidente do hotel Cybertruck e envia uma mensagem para Elon Musk

J.Balvin foi entrevistado recentemente enquanto dirigia o Cybertruck da Tesla e deu algumas dicas para Elon Musk evitar novos acidentes como o que foi visto no Beverly Hills Hotel durante o fim de semana.

J Balvin tinha uma mensagem para Elon Musk

J Balvin foi entrevistado por um repórter do TMZ quando chegava ao Record Plant Recording Studios em Los Angeles Segunda-feira, e ele ficou mais do que feliz em conversar com um repórter que abordou o acidente e perguntou o que ele achava.

O cantor colombiano parecia feliz em dirigir o Tesla “Toy”, como ele o chamava, e mencionou que o problema era que o carro estava muito silencioso e a velocidade era difícil de avaliar durante a condução.

O Menino de Medellín mencionou que Cybertruck da Tesla tinha um ótimo sistema de som, era uma alegria dirigir e tinha tecnologia de ponta, porém, pediria a Elon Musk que deixasse o motor um pouco mais barulhento para evitar novos acidentes.

Ao apresentar o carro em 2021, Elon mencionou que o Cybertruck é mais rápido que um Porsche 911 é por isso que J Balvin acredita que provavelmente a pessoa que caiu “não esperava tanta aceleração”.

Além desse detalhe específicoBalvin mencionou que o carro era seu brinquedo favorito e quando questionado se poderia falar sobre isso, convidou a entrevistadora a subir no carro e experimentar sozinha o conforto do Tesla.

O caminhão tem um teto solar enorme e telas por toda parte, ao mesmo tempo que tem uma ótima aparência por dentro e tem muito espaço.