J Balvin diz que é difícil avaliar a velocidade do Tesla Cybertruck em meio a um acidente de hotel

J Balvin diz que há uma falha no Cybertruck – o motor é tão silencioso que é difícil dizer o quão rápido você está atrás do volante… mas ele tem uma solução para Elon Musk .

Recebemos o cantor colombiano no Record Plant Recording Studios em Los Angeles na segunda-feira… e ele apareceu em nada menos que um desses EVs futuristas. Claro, nosso fotógrafo perguntou a ele sobre o caminhão Tesla que bateu no Beverly Hills Hotel no fim de semana.