Jaguar “silencioso… mas mortal” do rei Charles à venda

Rei Carlos‘carro vai a leilão. Em 2018, o então príncipe da Grã-Bretanha pagou ele mesmo pelo Jaguar I-Pace e agora neste sábado, 2 de março, ele encontrará um novo proprietário.

O primeiro carro elétrico da família real

Leiloeiros históricos.

O modelo em questão é a versão EV400 HSE, que além de ser o primeiro modelo elétrico da Jaguar foi o primeiro carro sem escapamento que a Família Real adquiriu. Carlos comprei em Cinza Eiger, cor que vendia muito bem na época, mas antes de pegá-lo pediu que pintasse em Azul Loire, tom mais do seu agrado e que não constava no catálogo de cores oferecido para este carro.

Antes de entregá-lo na nova cor, a divisão de Veículos Especiais da Jaguar Land Rover equipou-o com luzes de emergência azuis adicionais, algo comum a todos os carros da Casa Real, e instalou um carregador rápido na residência do atual monarca.

Fez menos de 5.000 km

Sabe-se que o carro era propriedade de Carlos III até dezembro de 2021 e que quando o vendeu o carro tinha menos de 5.000 km rodados. Ou seja, poucos quilómetros, mas os habituais nos carros desta Casa Real.

Vale lembrar as imagens do então príncipe sendo levado para dentro, embora rainha Elizabeth e outros membros da realeza, como Megan Markle, também foram fotografados neste Jaguar. E acima de tudo fica na memória o comentário de que Carlos feita em 15 de setembro de 2018 quando chegou ao Royal Albert Hall, em Londres, e alguém lhe disse que o carro estava muito silencioso: “Silencioso…, mas mortal”, respondeu ele mostrando seu senso de humor.

Sem dizer quem era o dono

A Jaguar se encarregou de descartar o carro uma vez Carlos não precisava mais disso. A placa foi removida (uma prática comum para carros ‘reais’), uma nova placa foi atribuída a ele e ele foi colocado à venda em uma concessionária Jaguar sem anunciar quem era o proprietário.

Foi comprado por uma mulher, que viu que o carro que deveria ser cinza pelas especificações anunciadas na verdade tinha uma estranha cor azul. Foi então que lhe explicaram a sua história, o que finalmente a convenceu a comprá-lo.

Agora o carro tem pouco mais de 56 mil quilômetros e o proprietário espera conseguir mais do que custou. Na verdade, um modelo semelhante, do mesmo ano e com quilómetros semelhantes pode custar hoje cerca de 30.000 dólares, enquanto para o Jaguar de Carlos os especialistas calcularam que poderiam ser pagos até 80.000 dólares.

Como sempre, tudo dependerá da paixão dos licitantes pelo carro e pelo que ele representa.