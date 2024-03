Cgalinha jornalista mexicana Jaime Maussan apresentou o Múmias de Nazca no Congresso do México no ano passado, a história foi notícia em todo o mundo. Foi facilmente o tópico mais abordado do dia e provavelmente da semana inteira. No entanto, os negativistas imediatamente começaram a trazer à tona relatos anteriores de que essas múmias eram uma farsa. Como resposta, Jaime Maussan está se dobrando ao trazer uma nova espécie com dedos tridáctilos em seus membros. Ele também se reuniu com cineastas Serena DC e Michael Mazzolaque falou ao tablóide O sol. Tanto eles como Maussan confirmou que uma grande conferência de imprensa em West Hollywood está acontecendo em um hotel da região.

Novas imagens surpreendentes de cadáveres alienígenas vêm à tona

Jaime Maussan também traz novas informações sobre as múmias

Em um vídeo apresentado em Jaime Maussan nas redes sociais, ele revelou que o evento acontecerá no dia 12 de março. Os cineastas associados a Maussan são os que documentam dois novos corpos mumificados que são notavelmente diferentes daqueles que mostraram em Congresso do México. Ambos os cineastas afirmam que as radiografias e os exames mostram claramente que esses objetos não são construídos ou feitos por mãos humanas. Ambas as imagens mostradas pelo instantâneo e uma tirada pelo jornalista Jois Mantilla em sua conta X mostram que esses seres são tridáctilos e suas impressões digitais apresentam uma cor sangrenta.

Apesar de todas as acusações contra ele, Jaime Maussan está se duplicando enquanto afirma que esses corpos são reais. Segundo seu próprio comunicado, o estudo científico desses corpos será realizado em um laboratório em Cidade do México e transmitido ao vivo para todos os meios de comunicação em Oeste de Hollywood ver. Além disso, o ufólogo mexicano afirmou ter mais informações sobre os órgãos anteriores que apresentou no Congresso mexicano. Seja o que for, descobriremos no dia 12 de março.