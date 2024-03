Jake Gyllenhaal: Conor McGregor acidentalmente ‘me acertou na cara’ se preparando para o filme Road House

Por engano, as coisas ficaram um pouco malucas para Jake Gyllenhaal enquanto ele se preparava para cenas com o astro do UFC Conor McGregor em preparação para a reimaginação do filme Casa da estrada.

O filme estreia esta semana no Amazon Prime e traz Gyllenhaal como um ex-lutador peso médio do UFC que acaba trabalhando como segurança em um bar em Florida Keys. Assim como no filme original de 1989, os problemas o encontram rapidamente, e é aí que McGregor entra como o vilão.

Gyllenhaal e McGregor tiveram várias cenas de luta durante as filmagens e, a certa altura, McGregor atingiu Gyllenhaal por engano.

“Na verdade, por engano, ele me deu um soco na cara”, disse Gyllenhaal a Jimmy Fallon no O programa desta noite. “Faríamos uma cena em que estávamos lutando, e fingimos brigar, fingimos brigar, e depois íamos assistir no monitor para ver de volta, para ver o que funcionava, e ele sempre foi ótimo comigo. Ele me mostrava, me dizia para fazer as coisas e tipo, ‘Oh, você sabe, vire a cabeça, mova-se um pouco mais para tentar fazer com que pareça mais real’, e já era tarde porque filmamos muito dessas cenas de luta à noite.

“Então eram cerca de 3 da manhã, e ele estava falando comigo bem perto, e disse, ‘Sim, aquele gancho de esquerda parece bom, mas quando você faz isso, boom (mostrando um soco falso)’, e ele me bateu por engano. Foi quase como… e eu pensei, ‘Oh!’ E ele disse, ‘Oh!’”

Gyllenhaal ficou em ótima forma para o filme, que traz cenas de luta filmadas com o ex-lutador do UFC Jay Hieron no octógono antes do card principal do UFC 285.

Poder trabalhar com McGregor foi um prazer para Gyllenhaal. Ele sabia que o ex-campeão das duas divisões tiraria o melhor proveito dele.

“Quando soube que ele faria isso, fiquei super empolgado, porque eles o perseguiram por muito tempo para fazer o papel”, explicou Gyllenhaal. “Mas então fiquei totalmente apavorado e pensei: ‘Meu Deus, na verdade tenho que fingir lutar com esse cara e parecer que posso.’

“Estou em boa forma, mas treinamos bastante durante dois meses – luta livre e muito MMA.”