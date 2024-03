Jake Gyllenhaal diz que cortou a mão em cena de luta com Conor McGregor, Got Staph

Jake Gyllenhaal diz que sofreu uma lesão grave enquanto filmava o novo filme “Road House” com Conor McGregor … revelando que ele cortou a mão direita durante uma cena de luta intensa – e acabou com uma infecção por estafilococos.



Especialista em poltrona com Dax Shepard

O indicado ao Oscar e superstar do UFC falou sobre o trabalho conjunto no set durante um episódio recente de “Armchair Expert” com Dax Shepard … e embora ambos elogiassem o profissionalismo um do outro, havia um pouco de rixa envolvida.

Gyllenhaal – que interpreta o ex-lutador de MMA Elwood Dalton no filme – explicou que estava filmando um confronto intenso com o personagem de Conor, Knox. … e a cena envolveu uma tonelada de vidro quebrado.

Acontece que não importava se era real ou falso… porque quando Gyllenhaal colocou a mão na barra no meio da tomada, um pedaço atravessou sua luva.

Mas o ator principal não desistiu – ele disse que avançou na cena e terminou a cena porque eles já haviam passado por ela várias vezes e ele sabia que essa tomada era boa.

Assim que o diretor gritou “corta” – grito de ironia – Gyllenhaal disse que olhou para sua mão e percebeu que todo o seu braço estava inchado … e mais tarde descobriu que era uma infecção por estafilococos.

É claro que o staph pode ser um verdadeiro pé no saco… mas também pode ser mortal em alguns casos se não for tratado.

Felizmente, Jakey G ainda está chutando… e ele disse que essa foi realmente a única lesão que sofreu durante as filmagens do filme do Prime Video.

Conor não é o único não-ator de renome no projeto – Post Malone também exibido suas habilidades de atuação … e com base nas fotos do BTS, o músico também ficou muito sangrento.