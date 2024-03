Jake Gyllenhaal e Conor McGregor brilham na estreia de ‘Road House’ em Nova York

Jake Gyllenhaal foi o homem do momento na estreia de seu novo filme em Nova York, “Road House”, posando para uma série de fotos com seu colega de elenco – ninguém menos que a lenda do UFC Conor McGregor!

Jake apareceu pela primeira vez no tapete vermelho com sua namorada modelo Jeanne Cadieu no Lincoln Center de Manhattan na noite de terça-feira – e os dois foram nocautes totais. O ator parecia super elegante em seu terno preto e gravata, enquanto Jeanne era a epítome do glamour em seu longo vestido escuro.

Um bando de fotógrafos fotográficos tirou fotos do casal sorridente cercado por letreiros de néon azul-claros que diziam: “Road House”.

A certa altura o casal se juntou aos pais de Jake Estêvão dar Noemie todos os quatro assaltados pelas câmeras.

Mas o verdadeiro prazer foi quando Conor apareceu e dividiu a sala com Jake para sua pequena sessão de fotos. Os coadjuvantes ficaram lado a lado, apertando as mãos, levantando seus duques e rindo e brincando uns com os outros.

Em seguida, todos entraram no cinema para curtir o filme, que era um remake do famoso drama de brigas de bar de 1989, estrelado pelo falecido Patrick SwayzeQuem morreu de câncer no pâncreas em 2009.

Jake assumiu o papel icônico de Swayze, o protagonista durão Elwood Dalton, enquanto Conor interpretou o vilão contratado chamado Knox. Post Malone também teve uma participação especial como um personagem chamado Carter.