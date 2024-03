Jake Paul ansioso para testar o poder de soco de Mike Tyson: ‘Quero ver o quão forte ele bate’

Jake Paul parece estar pronto para negociar com Mike Tyson.

Ao longo de uma carreira de 20 anos no boxe profissional, Tyson ganhou a reputação de ser um dos nocauteadores mais temíveis da história dos esportes de combate, dizimando regularmente seus adversários em segundos e transformando-os em material de destaque. No dia 20 de julho, em Arlington, Texas, “Iron Mike” retorna ao ringue para enfrentar Paul em uma luta que será transmitida para milhões de pessoas ao vivo pela Netflix.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre as regras exatas sob as quais Paul e Tyson competirão, mas os dois homens parecem levar a sério o desejo de nocautear. No caso de Paul, ele quer pelo menos dar a Tyson a chance de ser o primeiro homem a colocá-lo na contagem.

“Estou mordendo muito”, disse Paul em seu BS com Jake Paul podcast. “Este é definitivamente o adversário mais difícil, mais selvagem e letal, independentemente da idade, porque o poder é a última coisa que falta. Mas a reação e a recepção disso são insanas. Quase não consigo acreditar, é muito surreal e muito, muito grato por tudo isso. Nós vamos ver.

“Quero ver o quão forte ele bate. Mike, eu realmente quero ver, mano. Vamos ver todas as lendas, os mitos, porque você é o Iron Mike Tyson, mas eu tenho um queixo de ferro, as pessoas sabem disso. Eu tiro fotos. Acho que as pessoas estão subestimando minha capacidade de lidar com o poder dele, e isso é algo que tornará tudo interessante.”

Paul, um YouTuber e influenciador de mídia social que se dedicou ao boxe nos últimos anos, está saindo de nocautes consecutivos no primeiro round sobre Ryan Bourland e Andre August. Ele também conquistou vitórias sobre os ex-astros do UFC Nate Diaz, Anderson Silva, Tyron Woodley e Ben Askren e raramente se machucou ao longo de 10 lutas profissionais.

Ele está nervoso porque Tyson poderia voltar no tempo e libertar a fera?

“Não, de jeito nenhum”, disse Paul. “Estou animado. Eu literalmente mal posso esperar para olhar através do ringue e vê-lo e dar-lhe um olhar mortal.”

Paul e Tyson já tiveram a oportunidade de ficar cara a cara e apesar de Tyson ainda ter potencial para nocauteá-lo, Paul só conseguiu rir do absurdo da situação em que se encontrou.

“Eu apenas ri”, disse Paul. “Eu fiz o confronto, depois me afastei e ri sozinho. Eu estava tipo, ‘Ah! Isso é uma loucura.’ Na minha tela, meus olhos são aqueles que enfrentam Mike Tyson, e eu simplesmente não conseguia acreditar. O fato de estar no Netflix, acho que vai realmente revolucionar o jogo do boxe. Acho que o streaming pode eventualmente ser um futuro muito brilhante para o esporte, e é como um espetáculo de entretenimento completo. Estádio dos Cowboys.

“Provavelmente ainda farei pay-per-view, não sei. Veremos, talvez seja isso que os fãs vão mostrar.”