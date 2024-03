Jake Paul capturou o momento em que fez Ryan Garcia responder à ligação do FaceTime: ele é a última pessoa a ver Ryan?

Jake Paulo e Ryan GarciaA briga explosiva dominou o mundo do boxe na semana passada e continuou cara a cara na noite de sábado. Jake ligou para Ryan para confrontá-lo em uma gravação ao vivo de seu podcast logo após seu Vitória por nocaute sobre Ryan Bourland.

A curta ligação entre inimigos jurados terminou dramaticamente quando Paul levou Garcia ao limite com um comentárioe ninguém viu o enigmático boxeador desde então.

Vídeo ameaçador postado nas redes sociais de Ryan Garcia

Pouco depois da publicação do podcast no domingo, As contas de mídia social de Ryan Garcia postaram um vídeo enigmático com uma legenda afirmando “nós o pegamos.”

“nós cortamos RG GARGANTA E ATRAVÉS DELE EM UMA CESTA NINGUÉM O ENCONTRARÁ”, dizia parte da legenda do vídeo incompleto no Twitter/X.

Última atualização sobre Ryan Garcia: ex-mulher compartilha preocupação

Os vídeos não foram excluídos 24 horas depois e nenhuma atualização adicional foi divulgada por Garcia ou pelas pessoas que postaram o vídeo na manhã de segunda-feira. Dillon Danis e a ex-mulher de Garcia, Andrea Celina Velardeestavam entre as pessoas para expressar suas preocupações.

“Tive contato com ele e ele pode parecer bem, mas não está. Sei no meu coração que ele está sendo fortemente oprimido”, escreveu Andrea no Instagram. “Não fazemos parte disso e queremos que ele melhore, mas isso É REAL.”

Jake Paul quer lutar contra Garcia

O mais preocupações urgentes sobre a saúde e segurança do Rei Ryan empurrou a questão dramática para segundo plano, mas o fato é que os dois sábios da mídia social esperam estabelecer um luta de grande sucesso.

“Eu vou bater na sua bunda e você sabe disso. Vou colocar você de volta na tela como Tank (Gervonta Davis) fez”, disse Paul no Facetime chamar.

Durante a noite de luta de Paul em Porto Rico no sábado, que viu Amanda Serrano sai e sua luta no centro das atenções, Garcia encheu as redes sociais com vários posts sobre o quanto ele desprezava Paul e queria lutar com ele, incluindo uma bombástica gravação de áudio no Twitter/X.

Uma teoria sobre O desaparecimento suspeito de Garcia é que poderia ser algum tipo de golpe publicitário, mas não há evidências para apoiar essa teoria. Também não há indicação de que Paul estivesse envolvido no vídeo misterioso, apesar das idas e vindas públicas. Por enquanto, o Carne Jake-Ryan está em pausa enquanto o comunidade de boxe procura respostas.