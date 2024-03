Jake Paul compartilha supostos DMs de Sean Strickland e chama a estrela do UFC de ‘inseguro, perdido, aspirante a macho alfa’

Jake Paul está disposto a estender o tapete vermelho para Sean Strickland.

Uma rivalidade crescente entre Paul e Strickland fez com que os dois trocassem ataques verbais, com Strickland alegando que o UFC não permitiria que ele aceitasse uma luta com Paul, e Paul agora respondendo dizendo que o ex-campeão dos médios deveria ser livre para treinar quem ele quiser.

Strickland foi recentemente flagrado pela câmera agredindo o popular streamer Sneako em uma disputa, e é por isso que Paul não entende por que eles não podem se encontrar em um acordo semelhante.

“’Seany’ Strickland, o cara parece estar tendo algum tipo de crise de um quarto de vida lá, apenas irritando todo mundo, tentando espancar alguns influenciadores e tal”, disse Paul em seu podcast. “Mas é uma história típica desses caras do UFC que me chamam e depois ficam calados.

“Eu disse que vou te mandar o PJ [private jet], tenho DMs, vou colocar os DMs na tela. Eu disse: ‘Vou te mandar o PJ. Me diga onde. Podemos treinar por um milhão de dólares’, e de repente é: ‘Oh, eu seria processado pelo UFC se lutasse com Jake.’ Mas você acabou de treinar com Sneako. Você poderia treinar qualquer um. Contratualmente, no seu contrato com o UFC, não tem nada a ver – não diz nada sobre sparring.”

Durante a gravação de seu show, a equipe de Paul levantou uma suposta troca de DM entre ele e Strickland, que pode ser vista abaixo (h/t MMA Uncensored):

As imagens parecem mostrar Paul e Strickland tendo uma conversa amigável, com Strickland pressionando por uma luta sancionada e Paul insistindo que eles treinassem devido ao seu ceticismo sobre o UFC, permitindo que Strickland continuasse tal luta.

Paul questionou não apenas a disposição de Strickland em trabalhar com ele, mas também a personalidade ousada que se tornou uma parte importante da marca Strickland.

“Então você treina um influenciador, mas de repente, quando eu o desafio e quero lhe enviar um jato particular, ele está inventando desculpas, dizendo que será processado pelas pessoas, falando mal de MGK sem motivo”, disse Paul. . “Até Dana White – discordo muito de Dana em muitas, muitas coisas – mas também concordamos em muitas coisas e até o próprio Dana disse que não se pode colocar Sean Strickland perto de qualquer ser humano.

“Eu me sinto mal pelo rapaz. Vejo um aspirante a macho alfa muito inseguro, perdido, que se esconde atrás do complexo de homem durão. Ele precisa de um abraço.”

Paul então brincou que estaria disposto a ser a pessoa que daria o abraço em Strickland e também lançou uma chamada para o popular peso leve do UFC, Paddy Pimblett, com quem ele também gostaria de dar alguns rounds.

“Quando o Sr. Seany coloco minhas mãozinhas macias em sua cabecinha careca e o faço sentir o amor que sua mãe ou seu pai nunca lhe deram, pode ser um bom momento”, disse Paul. “E talvez Paddy Pimblett possa finalmente parar de fugir da minha oferta de treino também e eu pegarei todos eles, dois por um. Apenas o que já foi uma estrela do UFC e falhou, basta colocá-lo no time de sparring JV.”

Atualizar: Strickland respondeu no Twitter.

Vocês sabiam que Paul está brigando?! Nem.. Lmao Sam Alvey me marcou Foi difícil encontrar um lutador aposentado para boxear? Você está literalmente pagando CANS para lutar e perder para você. Isso é mesmo legal? Você é um maldito palhaço. Uma vergonha absoluta para o esporte de combate. -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 1º de março de 2024