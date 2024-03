Jake Paul cria o clima para uma possível briga com Sean Strickland, chama-o de “aspirante inseguro”

A possível confronto entre Jake Paulo e UFC lutador Sean Strickland está fermentando, com Paulo alegando que Strickland quer lutar com ele no UFC por um “grande salário”.

Jake Paulo recentemente acusado Sean Strickland de projetar uma fachada de resistência. Seguindo a ampla atenção conquistada pelo vídeo de sparring envolvendo Strickland e streamer Rumble de Snea no início deste mês, “A criança problema” estendeu um desafio de sparring no valor de US$ 1 milhão para o primeiro UFC campeão dos médios.

No entanto, Strickland expressou hesitação, citando possíveis ramificações legais decorrentes de suas obrigações contratuais com o UFC. Paulopor outro lado, não está convencido de suas declarações e o criticou em uma recente aparição em um podcast.

É possível uma luta no UFC?

Durante o BS com Jake Paul podcast, “A criança problema” expor Strickland’s mensagens diretas e afirmou que o MMA lutador é inseguro e apenas finge ter uma personalidade durona:

“O cara parece estar tendo uma espécie de quarto de vida crise lá e desabafando com todo mundo, tentando espancar alguns influenciadores e tal. Poderíamos lutar por um Milhão de dolares.”

“Então você treina um influenciadormas de repente, quando eu te desafio e quero te mandar um jato particular, ele está inventando desculpas dizendo que vai conseguir processado por pessoas,”Paulo adicionado.

E finalizou com um insulto não tão velado: “Eu me sinto mal pelo cara. Vejo uma situação muito inseguroperdido, Aspirante como macho alfa que está escondido atrás do homem duro complexo. Ele precisa de um abraço.”

Apesar da tensão, é improvável que Paulo nunca vai lutar Strickland no UFC considerando sua história de atirar em CEO do UFC, Dana White. No entanto, a perspectiva de tal confronto despertou o interesse dos torcedores, e resta saber como essa situação se desenrolará.