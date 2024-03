Jake Paul dá conselhos a Amanda Serrano após noite ‘agridoce’

Sestrela do ouTube que virou boxeador Jake Paulo acessou o X (Twitter) na manhã de domingo para oferecer ao seu lutador Amanda Serrano alguns conselhos depois de uma noite “agridoce” em que sua luta foi cancelada.

Paul, 27 anos, é agente de Serrano e diz que seu único foco no momento é ela. Ele nocauteou Ryan Bourland no primeiro round do co-evento principal na noite de sábado em Porto Rico, antes de anunciar que o lutador da cidade não poderia se apresentar.

Ryan Garcia promete encerrar a carreira de Jake Paul no boxe em discurso de áudio NSFW

“A noite passada foi agridoce”, tuitou Paul. “Consegui o W. Foi incrível lutar em Porto Rico. Mas meu foco está em Amanda Serrano. Amanda ficou com o coração partido, mas ainda teve coragem de entrar no ringue e falar para a multidão lotada que estava lá para ela .

“Isso é o que um líder faz. Isso é o que um campeão faz. Cavalgando com você até o fim, Amanda. Você é o verdadeiro negócio. Obrigado a toda a minha equipe, aos nossos parceiros de eventos, ao apoio em Porto Rico e a todos os meus fãs em todo o mundo. “

O que aconteceu com Amanda Serrano?

Serrano, 35, foi escolhido para defendê-la IBF, WBAe OMB títulos peso pena contra Nina Meinkemas o Comissão Porto-riquenha de Boxe declarou-a “clinicamente inapta” para lutar por causa de uma lesão no olho que sofreu na sexta-feira.

“Ela está arrasada por não poder se apresentar diante dos fãs de sua cidade natal, mas apesar de querer sair e fazer um show, o comissário disse que não há como ela lutar com o olho na condição atual. ” Promoções mais valiosas escreveu em um comunicado.

Serrano chorou dentro do ringue de óculos escuros e explicou como sofreu a lesão. MVP confirmou que Meinke será pago integralmente e que os fãs que solicitarem reembolso poderão entrar em contato com a empresa.