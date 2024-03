Jake Paul destrói Ryan Bourland derrotado com uma série de socos para nocaute no primeiro round

Jake Paul precisou de menos de três minutos para despachar um oponente derrotado, Ryan Bourland, enquanto o influenciador social que virou boxeador desferiu outro nocaute no primeiro round.

No que foi apontado como seu confronto mais difícil até o momento, Paul basicamente atacou Bourland, que só havia lutado uma vez nos últimos cinco anos, mas manteve um recorde geral de 17-2 em sua carreira. Paul estabeleceu seu jab cedo, mas Bourland não ofereceu quase nada em troca, já que ele mal desferiu alguns socos e decidiu jogar na defesa.

Isso também não ajudou muito, já que Paul continuou escorregando para acertar seus golpes, incluindo alguns golpes corporais que colocaram Bourland em seus calcanhares. Paul continuou em sua perseguição até prender Bourland contra as cordas e começar a descarregar uma saraivada de tiros em sucessão.

Com Bourland encobrindo, Paul não sentiu medo de represálias e apenas disparou socos até que seu oponente finalmente desmoronou com o árbitro correndo para resgatá-lo de mais danos.

O final veio aos 2h37 do primeiro round.

“Eu queria que demorasse um pouco mais para dar mais tempo aos fãs”, disse Paul depois, antes de canalizar sua melhor impressão de Ricky Bobby. “Eu não teria conseguido sem minha equipe e como estava dizendo nos bastidores, se você não é o primeiro, é o último. Isso é puro e simples. Um pouco de agitação e leve ao forno. Esquivou-se de seus pequenos socos e colocou sua bunda no chão. É assim que fazemos em Ohio.”

Paul abordou a falta de resposta que obteve de Bourland nas primeiras trocas, enquanto continuava lançando combinações, mas seu oponente não fazia quase nada em troca.

“Ele deveria me dar”, disse Paul. “Esse cara fez 19 lutas, era super experiente. Acho que temos que intensificar ainda mais. Estou pronto. Estou pronto para as grandes ligas.

“Ei, ‘Canelo’ [Alvarez] pare de se esquivar, eu sei que você quer isso. É Porto Rico x México. Eu quero ‘Canelo’. Eu quero todos os maiores nomes. Eu sou a cara do esporte. Quem está fazendo mais pelo boxe do que eu? Eu continuo me provando uma e outra vez. O boxeador mais seguido. O período de KO mais viral. Isso são apenas fatos. Eu estou aqui para ficar. Eu sou um elemento básico neste jogo. Eu realmente quero toda a fumaça, então quem estiver lá fora, vamos estourá-la.”

Parece altamente improvável que Paul consiga uma briga com Alvarez, mas o que exatamente poderia acontecer com ele?

Paul diz que seu objetivo continua o mesmo e que é se tornar campeão mundial, então ele está determinado a continuar enfrentando competições cada vez melhores.

Dito isso, o astro de 27 anos permanece aberto a todas as ofertas – incluindo possíveis lutas contra nomes maiores como ele enfrentou no passado, como Nick Diaz ou Anderson Silva ou talvez outro influenciador social – mas sua principal prioridade ainda será mais experiente. boxeadores.

“Veremos [who’s next]”, disse Paulo. “Está de volta à prancheta. Não quero dar atenção a ninguém porque muitos desses caras não querem assinar o contrato, principalmente quando continuo fazendo merdas assim com todos os meus oponentes.

“Estou a caminho de ser campeão mundial. Quero continuar travando lutas mais duras. Se surgir uma briga por dinheiro, eu aceito porque é divertido. Mas, por enquanto, continuo no caminho de lutar contra lutadores reais e aumentar o nível de oposição.”