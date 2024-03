Jake Paul diz que a partida de Mike Tyson será a ‘maior luta que o mundo já viu’

Jake Paulo acredita que sua luta de boxe contra Mike Tyson é um dos livros de história… dizendo que o próximo evento com a lenda do combate será “a maior luta que o mundo já viu”.

The Problem Child fez uma declaração surpreendente em seu último episódio de “BS with Jake Paul” esta semana … em resposta a Conor McGregorA recente afirmação de que há falta de interesse na luta.

Jake diz que as estatísticas das redes sociais provam que a estrela do UFC está errada… e considerando que tudo estará disponível para os 260 milhões de assinantes da Netflix, poderá ser considerado o evento mais assistido na história do esporte.

Na verdade, quando lhe perguntaram se a luta de Tyson seria melhor do que a luta Pay-Per-View de Conor contra Floyd Mayweather … Jake disse que sem dúvida superará o espetáculo de 2017.

“Será mais visto, 1.000%”, disse Jake. “Para morrer.”

Jake anotou o fato de que eles não poderão comparar os números do PPV, já que a luta é gratuita no serviço de streaming… mas em termos de olhos, ele vai fazer círculos em torno de Floyd vs. Connor.

Para sua informação – a incursão de Conor no ringue com Floyd teve 4,3 milhões de compras de PPV … e a luta de TBE contra Manny Pacquiao (a luta mais vendida de todos os tempos) teve 4,6 milhões de compras.

Jake disse que a cobertura que antecedeu a luta de 20 de julho apoia sua posição… e há 10 vezes mais artigos sobre o evento de Tyson do que o anúncio da última luta de Conor.

“Nenhuma luta atingiu esses números em termos de visualizações frente a frente, bobinas do Instagram”, disse Jake. “Só em nossas páginas principais, são cerca de 50-60 milhões de visualizações no Instagram em ambas as nossas postagens. Sem mencionar todas as outras páginas de esportes que postam isso, isso nunca aconteceu na história do esporte, para atingir esses números.”

“Portanto, esta é, na minha opinião, a maior luta que o mundo já viu.”

Jake disse que não há necessidade de ninguém ficar com ciúmes… porque, no final das contas, ele está ajudando toda a indústria.

Há muito mais no episódio… Jake também revelou que ofereceu Fúria de Tommy uma revanche, mas seu inimigo recusou por causa de dinheiro.