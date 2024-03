Jake Paul responde ao desafio ‘desesperado’ de Ryan Garcia: ‘Você está enlouquecendo’

Jake Paul não tem certeza do que aconteceu com Ryan Garcia, mas se uma luta é realmente o que o ex-campeão interino dos leves do WBC deseja, Paul está mais do que feliz em atender.

Garcia criticou Paul com uma série agressiva de postagens nas redes sociais no sábado, após a vitória de Paul por nocaute no primeiro round sobre Ryan Bourland. Garcia exigiu lutar com Paul e prometeu encerrar a carreira profissional de Paul no boxe por “desrespeitar meu esporte”.

Paul respondeu aos comentários de Garcia em sua coletiva de imprensa pós-luta.

“Ryan, eu te amo. Você sabe disso, mano. Mas você precisa relaxar”, disse Paul, “porque há uma fila e você parece que está enlouquecendo, agindo com sede e desesperado e dizendo que é um bilionário quando teve uma briga por dinheiro. Só estou dizendo, apenas relaxe, mano. Mas se você quer lutar, isso é, para mim, um trabalho leve. Você não tem trabalho de pés. E desde que você esteja no jogo, sou um boxeador melhor que você.”

“Ryan Garcia está basicamente seguindo o manual de Jake Paul”, acrescentou o parceiro de negócios de Paul, cofundador da Most Valuable Promotions, Nakisa Bidarian. “Ele está aprendendo tudo o que faz, diz e age com base no que Jake Paul já fez.”

Garcia (24-1, 20 KOs) está programado para enfrentar Devin Haney em uma luta muito esperada pelo título superleve WBC em 20 de abril. O lutador de 25 anos demonstrou bastante comportamento errático na turnê de imprensa antes de seu próximo confronto – comportamento que levou Paul a acusar Garcia de uso de drogas ilícitas quando confrontado com os comentários de Garcia no sábado. Garcia também é significativamente menor que Paul – a luta contra Haney foi disputada em 140 libras, enquanto a vitória de Paul sobre Bourland foi disputada em 200 libras. No entanto, Garcia representaria, de longe, o adversário de boxe mais experiente que Paul já lutou.

Paul (9-1, 6 KOs) esmagou Bourland com facilidade no sábado, parando seu adversário derrotado com uma saraivada de socos nos estágios finais do round de abertura. Foi a segunda vitória consecutiva de Paul sobre um oponente com notável experiência no boxe, após nocautear Andre August no primeiro round, em dezembro. Depois disso, Paul reiterou seu desejo de um dia desafiar Canelo Alvarez e prometeu continuar se testando contra adversários com currículos de boxe maiores que os dele. Nesse aspecto, Garcia certamente se encaixaria no perfil.

“Eu senti-me bem. Eu me senti muito afiado, rápido, travado. Mas eu estava realmente me aquecendo e estou meio desapontado, para ser honesto. Eu quero mais”, disse Paul sobre sua vitória. “Eu quero um desafio. Tivemos alguém com 20 lutas, e continuo tirando esses caras de lá no primeiro round. Mas treinei tanto que é um pouco decepcionante, e para os torcedores também. Quero que alguém me teste para que eu possa fazer alguns ajustes e mostrar algumas das minhas novas habilidades. Eu realmente não consegui mostrar nada, mas me senti bem. Eu só queria mais.

“Vou permanecer o mais ativo possível”, acrescentou Paul. “Trata-se apenas de encontrar os adversários certos. Esta é a minha vida agora. É um estilo de vida e espero voltar mais duas vezes antes do final do ano.”