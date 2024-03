Jake Paul revida e zomba das críticas de Conor McGregor à luta com Mike Tyson

Jake Paul, o polêmico YouTuber que deu o salto para o mundo do boxe, parece gostar de estar sob os olhos do público e provocar polêmica a cada movimento seu. Nesta ocasião, Paulo respondeu de maneira zombeteira e mordazConor McGregorcrítica de sua próxima luta com Mike Tyson.

Jake garantiu que o interesse em sua luta contra Tyson é muito maior do que a última luta anunciada por Conor, e até acha que será a maior luta que o mundo já viu.

Twitter

A luta entre Jake Paul e Mike Tyson atrai críticas de todos os ângulos

A luta entre Mike Tyson e Jake Paul chocou a comunidade dos esportes de combate. O confronto, que acontecerá no dia 20 de julho no AT&T Stadium em Arlington, Texas, gerou acalorado debate nas redes sociais, com muitos expressando indignação e descrença com o espetáculo que se desenrola diante deles.

O CEO da Matchroom Boxing, Eddie Hearn, odeia a ideia de Jake Paul lutando contra Mike Tyson: “É incrivelmente triste de ver”, mas ele entende o lado comercial disso, mas não muito mais.

Oficial britânico de boxe desaprova e faz comentários zombeteiros sobre a luta: ‘É ridículo!’

Até a lenda do boxe Teddy Atlas questiona se Jake Paul e Mike Tyson ‘concordaram’ com o fim da luta.

Alguns fãs estão ansiosos pela luta, enquanto outros não se importam ou ficam incrédulos com a briga por causa da diferença de idade. Jake Paul, 27 anos, enfrentará Mike Tyson, 57 anos.

Por enquanto, a cada dia que passa, esse evento raramente visto no mundo do boxe está cada vez mais próximo.