Jamel Herring preocupado com as atividades recentes de Ryan Garcia: É uma atuação?

Tele se preocupa com o bem-estar mental de Ryan Garcia é imenso enquanto ele continua sua estranha série de mensagens nas redes sociais e a última a opinar é Arenque Jamelum ex-WBO superpluma detentor do título.

García fez afirmações sobre querer concorrer à presidência dos Estados Unidos, pagando a cada cidadão um milhão de dólares e acreditando na conspiração de Bohemian Grove.

Ryan Garcia processará a Comissão de Boxe de Nova York por solicitar uma avaliação de sua saúde mentalTwitter

Outra postagem estranha também apareceu em sua conta no X.com, antigo Twitter, durante a qual foi alegado que ele estava morto, com o número 666 sendo postado também – um número que faz referência ao diabo.

Isso gerou uma explosão de preocupação com o lutador, de 25 anos, e arenque é outro preocupado, embora espere não fazer isso apenas para promover sua luta de abril contra Devin Haney.

“Eu sendo um defensor do TEPT e da consciência mental,” arenque disse ao FightHype. “Mas se você está jogando isso apenas como um jogo para promover, não posso aceitar isso.”

A Comissão não tem culpa por avaliar mentalmente Garcia

Na sequência do comportamento estranho, a Comissão Atlética do Estado de Nova Iorque emitiu um avaliação mental de Garcia para garantir que ele esteja mentalmente presente para entrar no ringue contra um oponente perigoso.

Especialmente depois que o jovem sugeriu arrancar a orelha de Haney com uma mordida, tipo Mike Tyson fez com Evander Holyfieldseria uma tática válida para vencer a disputa.

Em resposta, Garcia ameaçou processar a NYSAC pois ele não sente que haja uma premissa para uma avaliação psicológica de si mesmo e que estão suprimindo seu direito à liberdade de expressão.

Herring insiste que não é justo culpar a organização pela decisão de garantir que ele seja mentalmente competente o suficiente para enfrentar sua próxima luta em pouco mais de um mês.

“Você não pode ficar bravo com a Comissão do Estado de Nova York por querer fazer uma avaliação mental”, arenque adicionado. “Tipo, mano, você está divulgando coisas malucas todos os dias, então o que você espera?

“Espero ver a luta, mas se não, coloque alguém lá que queira lutar contra o Devin Haney.”