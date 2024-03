James Krause reaparece para proclamar com orgulho que tem uma dívida de mais de US$ 5 milhões

James Krause, o lutador lutador e treinador de MMA que permanece suspenso em meio a uma investigação sobre atividades de apostas suspeitas, reapareceu nas redes sociais esta semana para proclamar com orgulho que tem uma dívida de mais de US$ 5 milhões, mas está usando isso a seu favor.

Em 2022, Krause foi efetivamente banido do UFC depois que uma investigação foi lançada sobre uma mudança dramática nas linhas de apostas pouco antes de seu lutador Darrick Minner perder para Shayilan Nuerdanbieke no UFC Vegas 64. Após a luta, o que levou várias casas de apostas a remover os eventos do UFC de seu elenco, a promoção liberou Minner e tornou Krause persona non grata, alertando os lutadores que qualquer pessoa que tivesse associação com ele não teria permissão para atuar no UFC.

Krause, Minner e o lutador do UFC Jeff Molina também permanecem suspensos indefinidamente pela Comissão Atlética de Nevada como resultado da investigação do escândalo de apostas.

Apesar da suspensão e da desassociação da academia Glory MMA e Fitness, Krause aparentemente mudou para uma nova carreira no setor imobiliário e está até se oferecendo para treinar outras pessoas interessadas em seguir seus passos. Krause postou sobre sua carreira atual no Facebook, além de explicar por que ele não se incomoda por estar “com dívidas de mais de US$ 5 milhões”.

Ao que tudo indica, Krause colocou todo o seu foco em seu negócio imobiliário depois de se tornar um dos principais treinadores do MMA antes de sua suspensão e banimento do UFC. Krause trabalhou com vários lutadores importantes, incluindo o ex-campeão peso mosca do UFC Brandon Moreno.

Não há informações sobre quando a investigação sobre as irregularidades nas apostas poderá ser encerrada, mas Krause não poderá participar de nada relacionado a esportes de combate enquanto permanecer suspenso pela comissão de Nevada. Ele também poderá enfrentar penalidades financeiras ou criminais como resultado do escândalo de apostas.