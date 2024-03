Jamie Foxx promete enfrentar o medo da saúde durante discurso da AAFCA

Jamie Foxx diz que finalmente vai abordar o que exatamente aconteceu com ele que o levou ao hospital no ano passado – mas parece que será algum tipo de especial na televisão.

O comediante/ator estava recebendo o Prêmio de Produtores no domingo à noite em Los Angeles, no African American Film Critics Association Awards – onde fez um discurso comovente e discutiu como toda a sua visão sobre a vida mudou para melhor depois do que ele passou.

Ele estava contando piadas ao abordar isso, mas a certa altura – ele fez uma revelação… ou seja, que iria discutir os detalhes de sua hospitalização no devido tempo. A única ressalva, diz ele, é que fará as coisas do seu jeito… ou seja, com humor e comédia.