Jamie Lynn Spears não faz menção a Christina Aguilera em Vegas Recap

Jamie Lynn Spears pode ter percebido que estaria irritando a irmã, Britney Spearsexibindo-a Cristina Aguilera visita de residência… então, ela fez questão de não fazer uma recapitulação.

A famosa irmã mais nova de Brit compartilhou uma série de boas lembranças de sua escapadela em Sin City no fim de semana – onde ela estava curtindo uma despedida de solteira com um sólido grupo de mulheres. Muitos destaques nela Postagem no IG … mas curiosamente, nenhum capturou Xtina no palco.

Dê uma olhada em algumas das fotos mais destacadas de Jamie Lynn na fuga – ela fez questão de ressaltar que eles assistiram a um show do ‘Magic Mike Live’… e acabaram de chegar à cidade em geral.

No entanto, a irmã mais nova de Brit visivelmente não postou uma única foto/vídeo de O desempenho de Cristina no Voltaire no Venetian em Las Vegas. Na verdade… Jamie Lynn disse que sua amiga – que vai se casar em breve – e o show de stripper masculino eram as únicas coisas pelas quais valeria a pena deixar seus filhos.



Reproduzir conteúdo de vídeo





É claro… há muitas dinâmicas complicadas em jogo aqui – que poderiam ter um papel nas escolhas de mídia social de Jamie Lynn. BS e CA podem remontar ao Clube do Mickey Mouse – mas os fãs colocam as princesas do pop umas contra as outras há décadas.

Mas não são apenas os fãs… Britney e Christina também tiveram rumores de brigas, na verdade. Se alguma dessa animosidade foi transportada para a década de 2020, ninguém sabe – mas parece que Jamie Lynn estava ciente de sua história ao passar suas férias em Las Vegas.

À primeira vista, você poderia argumentar que JLS estava apenas tentando manter a paz e não irritar as pessoas.