Jamie Lynn Spears vai para a residência de Christina Aguilera em Las Vegas

Reproduzir conteúdo de vídeo





Não é exatamente dormir com o inimigo, mas Jamie Lynn Spears está levantando algumas sobrancelhas ao participar Cristina Aguilerashow de sábado à noite em Las Vegas.

Claro, Britney Spears‘O inimigo de longa data tem residência no Venetian em Sin City, e há fotos e vídeos circulando nas redes sociais… supostamente mostrando a irmã mais nova de Brit no show.

Se Jamie Lynn conseguisse seus ingressos como uma normal… não seria uma tarefa fácil. O show da Christina está esgotado, a menos que você acesse um site de scalping. Alguns desses ingressos custam até US$ 1.500.

Mas, como Brit e Xtina remontam aos dias do Clube do Mickey Mouse – é provável que Jamie Lynn tenha conseguido fazer algumas picadas.

A questão é… como Britney se sentirá em relação a isso? Houve sinais há alguns meses de que ela estava fazendo as pazes com membros da família – incluindo Jamie Lynn e sua mãe, Lynn.

Não está claro onde eles estão agora, mas espero que ela não veja a escolha de entretenimento de Jamie Lynn como uma afronta.

Embora a rivalidade entre as princesas do pop estivesse principalmente na cabeça dos fãs, Brit definitivamente sentiu alguma coisa por Christina no passado.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Em 2021, ela arrastou Christina para não falando sobre sua tutela – e, no ano passado, quando a casa de infância de Brit em Louisiana foi à venda… incluía um mobiliário OG com as palavras “Christina é uma merda, Brit Rules” rabiscadas com marcador preto.



Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES