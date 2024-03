Jason Kelce presta homenagem emocionante à esposa Kylie enquanto estrela da NFL anuncia aposentadoria

Filadélfia Eagles estrela Jason Kelce prestou homenagem a sua esposa Kylie depois de se despedir do esporte ao anunciar sua aposentadoria na segunda-feira. Depois de passar 13 anos com a franquia NFC, Kelce encerrou meses de especulação sobre seu futuro realizando uma entrevista coletiva na segunda-feira para confirmar que penduraria as chuteiras.

A família do centro All-Pro sentou-se na primeira fila para sua coletiva de imprensa, enquanto seu mãe Donna, pai Ed, irmão Travis e esposa Kylie juntou-se a ele para o anúncio. Foi uma ocasião emocionante como Kelce enxugou as lágrimas ao discutir sua carreira e expressou sua gratidão ao time com o qual esteve desde o Draft de 2011 da NFL.

Travis Kelce começa a chorar com o anúncio da aposentadoria de Jason Kelce

Mas ele guardou a maior mensagem de gratidão para sua outra metade, Kylie, com quem tem três filhas, e compartilhou uma história comovente sobre como eles se conheceram.

É uma história Jasão contou antes em seu podcast ‘New Heights’ com Travispelo que acabou precisando ser carregado para fora do bar após ficar embriagado, mas desta vez ele contou como se sentiu ao conhecer sua futura noiva.

“Ela era linda, inteligente, séria, mas brincalhona. “Eu soube imediatamente,” Jasão disse à multidão na segunda-feira.

“Acho que não é por acaso que aproveitei os melhores anos da minha carreira com Kylie do meu lado. Cada elogio que recebi em minha vida veio com ela em minha vida.”

“Ela tirou o melhor de mim através do amor, devoção, apoio, honestidade, inteligência e, claro, um chute rápido na bunda de vez em quando”, acrescentou ele em sua emocionante homenagem.

“Ela também me deu três lindas garotas e uma vida que me traz cada vez mais satisfação fora do campo do que dentro dele. Tivemos uma ótima jornada, Ky.”

A dupla se casou em abril de 2018 e, desde então, deu as boas-vindas a três filhas: Wyatt, 4; Elliotte, completando 3 anos este mês; e Bennett, que acabou de completar 1 ano.

O que Jason Kelce fará a seguir?

Kyliefrequentemente visto em Águias partidas apoiando o marido, ficou aliviada por ele nunca ter sido negociado com outro time depois de admitir que não usaria a camisa de outro time.

“Eu sou um Águias fã a ponto de gostar, se Jasão alguma vez jogasse por outro time, eu usaria Kelce [gear]eu não usaria coisas de outro time”, Kylie compartilhado. “Eu simplesmente não consegui.”

O ex-vencedor do Super Bowl e sete vezes Pro Bowler sem dúvida vai gostar de tirar uma folga depois de encerrar sua carreira no Águias.

No entanto, pode não ser o fim da sua associação com Filadélfia. Rumores sugerem que ele poderia assumir uma função de treinador ou, pelo menos, uma função de embaixador quando for introduzido no Hall da Fama.