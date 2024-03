Jason Kelce se aposenta: Qual é o próximo passo da lenda dos Eagles?

Filadélfia Eagles’ centro lendário, Jason Kelce, despedir-se do seu ilustre NFL carreira na segunda-feira, marcando o fim de uma jornada de 13 anos repleta de elogios e triunfos memoráveis. O jogador de 36 anos, conhecido por sua tenacidade e liderança, fez o anúncio durante uma coletiva de imprensa, abrindo as cortinas para uma carreira que o levou a ganhar sete seleções do Pro Bowl e seis honras do First Team All-Pro.

KelceA maior conquista de James veio em 2017, quando ele desempenhou um papel fundamental na condução dos Eagles ao seu primeiro triunfo no Super Bowl, gravando seu nome em Filadélfia folclore esportivo. No entanto, à medida que um capítulo termina, outro acena, com muitas especulações sobre a potencial transição de Kelce para o domínio das transmissões da NFL.

Travis Kelce começa a chorar com o anúncio da aposentadoria de Jason Kelce

De acordo com Andrew Marchand do The Athletic, KelceO carisma e a perspicácia do futebol fazem dele um candidato cobiçado pelas redes que buscam reforçar sua lista de analistas. ESPN, CBS e NBC estão supostamente liderando o cortejo ao centro aposentado, com a CBS emergindo como pioneira devido à sua mesa de estúdio vaga após o Super Bowl.

Kelce se tornou uma figura proeminente fora do campo

KelceO charme de Bradley se estende além do campo de futebol, como evidenciado pelo sucesso do podcast “New Heights”, que ele co-apresenta com seu irmão mais novo e estrela do Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Com uma sequência robusta de milhões de ouvintes e mais de dois milhões de assinantes no YouTube, o podcast serve como uma prova da capacidade de Kelce de envolver e cativar o público.

A transição de jogador para comentarista não é inédita no NFL cenário, com luminares como Tony Romo, JJ Watt e Greg Olsen dando o salto perfeito para a radiodifusão após a aposentadoria. Para aumentar o fascínio, Tom Brady, sete vezes campeão do Super Bowl, está prestes a ingressar na FOX como analista em 2024, ressaltando ainda mais a demanda por vozes carismáticas e conhecedoras na mídia de futebol.

KelceA personalidade contagiante e o profundo conhecimento do jogo o posicionam como o principal candidato para análise da NFL, garantindo uma competição acirrada entre as redes que disputam seus serviços. À medida que ele embarca neste novo capítulo, o impacto de Kelce está prestes a se estender além das trincheiras do campo de futebol, moldando a narrativa do jogo nos próximos anos.