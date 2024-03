Jato particular de Diddy é rastreado até a ilha do Caribe em meio a ataques nos EUA

DiddyAs casas do homem foram invadidas nos EUA no início da semana – mas o jato particular do cara está a quilômetros de distância, em um país completamente diferente… embora não esteja claro se ele próprio está a bordo.

O TMZ rastreou o jato pessoal LoveAir LLC de Diddy – o conhecido Gulfstream 5 preto que Diddy ostenta e voa há anos – e parece que a aeronave está atualmente em solo em Antígua… que fica no Caribe .

Com base na atividade de voo, visualizada pelo TMZ, o jato de Diddy subiu e desceu na Califórnia entre domingo e segunda-feira – decolando do Aeroporto Executivo de Sacramento no domingo à noite por volta das 17h30 (horário do Pacífico) e pousando no Aeroporto Internacional de Palm Springs cerca de uma hora mais tarde.

Uma hora depois, por volta das 19h30 (horário do Pacífico), o jato de Diddy decolou de Palm Springs mais uma vez e pousou no aeroporto Van Nuys, que fica na área de Los Angeles, cerca de 30 minutos depois, por volta das 20h (horário do Pacífico). Por volta das 9h (horário do Pacífico) de segunda-feira, o jato decolou do aeroporto de Van Nuys e pousou em algum ponto de Antígua.



O avião está atualmente aterrado lá, embora os dados do voo ainda não tenham sido atualizados e registrados como tendo pousado oficialmente. De qualquer forma, é definitivamente o jato de Diddy… sem dúvida.

A única coisa que permanece sem resposta é se Diddy está no avião – não temos nenhuma evidência de que ele esteja neste momento… e também não sabemos o que está acontecendo no local.



Como informamos… duas das casas de Diddy, em Los Angeles e Miami, foram invadidos por agências federais de aplicação da lei na segunda-feira – e oficiais armados invadiram as propriedades, levando algumas pessoas sob custódia… incluindo seus filhos Justino dar Sapato. Não está claro se alguma prisão ocorreu.



Acredita-se que as batidas tenham resultado de acusações lançadas contra Diddy em vários processos judiciais – que abordaram suposto tráfico humano e sexual, entre outras alegações… todas as quais ele negou veementemente.