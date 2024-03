Jayden Daniels deixa os fãs em choque com a foto bizarra de seu cotovelo: é assustador

LSU pro day chamou atenção não só pelo Jayden Daniels‘desempenho, mas também para uma foto antiga que ressurgiu online. Equipes da NFL se reuniram nas instalações de treino da LSU para observar Daniels antes do próximo rascunho. Apesar de sua exibição promissora, o foco mudou para uma imagem peculiar compartilhada por um membro da NFL Ian Rapoport.

A foto, tirada durante um jogo da LSU em 2023 contra o Alabama, mostrava Daniels jogando a bola com o que parecia ser um saco protuberante no cotovelo, gerando especulações e perguntas de observadores online.

“Por que esta imagem é assustadora”, escreveu um usuário de mídia social.

Outro usuário acrescentou: “Esta foto parece photoshopada… meu Deus, o braço dele…”

Especialista dissipa preocupações

Dr.médico de medicina esportiva, forneceu contexto nas redes sociais, dissipando preocupações sobre quaisquer possíveis problemas maiores com Daniels‘ cotovelo.

“Jayden Daniels parece estar lidando com uma bursite do olécrano no cotovelo direito”, escreveu ele.

“Esta é uma inflamação da bursa, que é um saco que geralmente está vazio e existe para proteger o osso por baixo. Temos em várias articulações, incluindo o cotovelo e o joelho.

“São MUITO comuns e mais irritantes do que preocupantes. Contanto que não estejam infectados.”

Durante o evento do dia profissional, Daniels optou por uma camisa de manga comprida da LSU, escondendo o cotovelo, que não ficou visível durante a sessão.

Apesar da distração causada pela foto ressurgida, Daniels manteve o foco em seu desempenho e nas oportunidades futuras enquanto se prepara para o draft da NFL.