Jayden Daniels responde à imagem viral assustadora: Quão saudável é o vencedor do Heisman?

Cfalta menos de um mês para o Draft de 2024 da NFL, Março até Abril não é o momento ideal para surgirem questões em torno de uma perspectiva de primeira linha. Mas Jayden Danielso Troféu Heisman– quarterback vencedor do Tigres da LSUtem sido objeto de preocupação generalizada esta semana depois que uma imagem de seu cotovelo se tornou viral, fazendo com que os fãs – especialmente aqueles que torcem por um time escolhido entre os três primeiros – se preocupassem com sua saúde e estabilidade a longo prazo.

Daniels, porém, não parece ter tais preocupações, especialmente depois de um Pro Day bem-sucedido na quinta-feira. Ele viu claramente o discurso em torno de seu braço direito dourado e, na sexta-feira, foi para X (anteriormente Twitter) para limpar o ar antes da noite mais importante de sua vida.

Daniels está entediado: pare de mentir, meu cotovelo está bem

Em uma postagem de oito palavras no X, Daniels pediu aos fãs e analistas que “parassem com a tampa” – para parassem de mentir – sobre a imagem viral de seu cotovelo, que parece mostrá-lo saliente ou deslizando para fora de seu braço. O jovem de 23 anos disse que seu braço está “perfeitamente bem” apesar da fotografia preocupante.

Alguns alegaram que Daniels está sofrendo de bursite no cotovelo de arremesso – uma condição comum, mas dolorosa, na qual bolsas cheias de líquido chamadas bursas ficam inflamadas. A dor decorre da proximidade desses sacos com ossos e tendões próximos às articulações de uma pessoa.

Até agora, nenhum outro sinal de alerta médico surgiu no cotovelo de Daniels ou não. Ele fez 55 partidas em sua carreira universitária entre LSU e Estado do Arizonae nada sugere que ele não será uma das três primeiras escolhas no draft do próximo mês, após sua histórica temporada de 50 touchdowns em 2023.