Jeff Bezos destrona Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo

Elon Musk curiosa disputa com Jeff Bezos para o primeiro lugar na lista das pessoas mais ricas do mundo voltou a sofrer uma reviravolta que, após as últimas mudanças no mercado financeiro, já era esperada.

O fundador da Amazon recuperou o primeiro lugar, conforme noticiado pela Bloomberg, com uma riqueza que agora ultrapassa US$ 200 bilhões.

Nos últimos anos, Almíscar e Bezos havia liderado as principais listas, como Bloomberg e Forbes. No entanto, a queda de 7,2% nas ações da Tesla na última segunda-feira fez com que a riqueza do proprietário do X e da SpaceX fosse impactada. Agora, Musk tem US$ 198 bilhõestendo perdido cerca de US$ 31 bilhões em apenas algumas semanas.

De acordo comBloomberg, Bezos beneficiou de uma tendência muito diferente da do seu “rival” e a sua fortuna aumentou em mais de 23,4 mil milhões de dólares. A tendência ascendente da Amazon é um dos principais fatores por trás O primeiro lugar de Bezose a empresa viu suas ações aumentarem 17%.

Bezos também levantou US$ 8 bilhões na semana passada, após alienar 50 milhões de ações da Amazon. Apesar de tudo, Bezos ainda detém 9% da empresa, o que lhe permite continuar a aumentar os seus lucros.

A situação complicada de Elon Musk com X

A corrida também foi impactada por A situação de Elon Musk com X. O magnata assumiu o controle da rede social anteriormente conhecida como Twitter em outubro de 2022 e demitiu centenas de funcionários da empresa, incluindo Parag Agrawal, Ned Segal, Vijaya Gadde e Sean Edgett.

Um grande grupo de funcionários processou Almíscar por não pagar verbas rescisórias. “Sob o controle de Musk, o Twitter se tornou um malfeitor que frauda funcionários, proprietários, fornecedores e outros (…). Musk não paga suas contas, acredita que as regras não se aplicam a ele e usa sua riqueza e poder para administrar com violência. sobre qualquer pessoa que discorde dele”, afirma o processo, conforme repetido pelo El Universal.