Jennifer Lopez criticada por colegas do Bronxite depois que um clipe viral emerge do documentário

Jennifer Lopez recebeu novas críticas nas redes sociais depois que um clipe de seu novo documentário circulou nas redes sociais.

López lançou recentemente um documentário e um álbum com o mesmo nome de ‘This Is Me…Now.’ O documentário analisa sua vida antes e depois da fama e é essencialmente um filme de relações públicas para promover seu mais novo produto vocal.

Jennifer Lopez alerta mulheres que flertam com Ben Affleck: “Não brinquem comigo”

Vários clipes já surgiram do documentário Amazon Prime Video, e o mais recente mostra ela soltando os cabelos na academia.

López desamarra o cabelo e usa um look totalmente natural antes de dizer: “Gosto de tirar o cabelo assim. Isso me lembra quando eu tinha 16 anos no Bronx, correndo para cima e para baixo no quarteirão”.

O homem de 54 anos acrescentou: “Menina maluca que costumava ser selvagem.

‘Jenny from the Block’, como é conhecida, recebeu algumas críticas online por seus comentários. Um usuário escreveu: “O verdadeiro Bronxite aqui, direto do South Bronx. JLO, não corríamos para cima e para baixo no quarteirão com essa aparência.

Outro usuário disse: “Qual bloco você é do JLO?” ele questionou. “Deixe-nos em paz, por favor.”

Lopez cancela datas da turnê

López está se preparando para embarcar em uma turnê que terá o mesmo título de seu documentário e álbum. Porém, ela recentemente incomodou alguns fãs ao cancelar uma série de datas sem explicação.

Datas da turnê em Nashville, Tennessee; Nova Orleans, Louisiana; Raleigh, Carolina do Norte; Atlanta, Geórgia; Houston, Texas; Cleveland, Ohio; e Tampa, na Flórida, foram abandonadas. Uma explicação não foi divulgada, mas relatórios afirmam que havia questões “logísticas” em jogo.