Jennifer Lopez e Ben Affleck se limpam depois de assistir ‘Dune 2’ no cinema

Ben e J Lo assistiram a uma exibição do Timothée Chalamet dar Zendaya filme de ficção científica liderado na noite de segunda-feira em Los Angeles … mas o fato de o casal famoso estar espremido entre um bando de pessoas normais não é a coisa mais interessante aqui.

Um grupo sentado atrás de Ben e Jen gravou um vídeo deles saindo de seus assentos no teatro – e você os vê recolhendo seu lixo… ou seja, baldes de pipoca e copos de refrigerante.

Ben e Jen também se mantiveram discretos aqui… as pessoas no teatro dizem que nem sabiam que o casal estava sentado lá até os créditos rolarem e as luzes acenderem novamente.