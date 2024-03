Jennifer Lopez falou sobre relacionamentos abusivos anteriores, os fãs acham que foi Diddy após as batidas

Sean ‘Diddy’ Pentes está sob os holofotes depois que agências policiais invadiram suas propriedades em Miami e Los Angeles, enquanto uma investigação federal de tráfico sexual continua.

Como resultado, a atenção também se voltou para seus relacionamentos anteriores, incluindo seu romance de destaque com Jennifer Lopez. O casal durou dois anos, de 1999 a 2001, com López uma vez dizendo à revista Vibe que Pentes foi o primeiro homem a traí-la.

“Foi a primeira vez que estive com alguém que não era fiel. Eu estava nesse relacionamento com Puff onde eu estava totalmente chorando, louca e enlouquecendo, realmente levou toda a minha vida em uma pirueta”, disse ela ao outlet em 2003.

Lopez estava se referindo a Combs em seu documentário?

Muita coisa mudou desde então, como JLo agora é casada com Ben Affleck. No entanto, em seu documentário de 2024, ‘The Greatest Love Story Never Told’, os fãs acreditaram que ela se abriu sobre seu tempo com Diddy ao discutir relacionamentos abusivos anteriores.

“Havia pessoas na minha vida que disseram ‘eu te amo’ e depois não fizeram coisas que estivessem de acordo com a palavra ‘amor’. Sendo jogado ao redor e maltratado assim não é divertido”, López disse sem citar nomes.

“Quer dizer, nunca estive em um relacionamento em que apanhasse, graças a Deus, mas definitivamente fui maltratado e algumas outras coisas desagradáveis.

Os fãs começaram a especular que Lopez estava se referindo ao seu relacionamento com Diddy após alegações recentes contra ele, com um usuário do Reddit postando: “Considerando que um monte de alegações de P.Diddy estão sendo divulgadas… Eu me pergunto se há uma conexão entre falar publicamente agora. De qualquer forma, espero que ela esteja melhor agora! “

Enquanto os fãs especulam sobre quem López estava se referindo, uma fonte disse ao Daily Mail que não era Diddy.

Diddy enfrentando muitas acusações

Diddy negou as inúmeras acusações que enfrenta, que incluem estupro e abuso.

Agências federais invadiram suas casas na segunda-feira na tentativa de apreender telefones e computadores como parte de uma investigação. Quatro Jane Does e um John Doe foram entrevistados por promotores de Nova York sobre acusações de tráfico sexual e um caso de influência de extorsão e organizações corruptas.

“Ontem, houve um uso excessivo da força militar quando mandados de busca foram executados nas residências do Sr. Combs”, O advogado de Diddy, Aaron Dyer, disse ao TMZ na terça-feira.

“Esta emboscada sem precedentes – aliada a uma presença mediática avançada e coordenada – leva a uma pressa prematura no julgamento do Sr. Combs e nada mais é do que uma caça às bruxas baseada em acusações infundadas feitas em processos civis.”

Lopez e Diddy presos em 1999

Diddy e Lopez foram presos juntos em 1999, quando se separavam no Club New York. Foi quando foram disparados tiros após uma briga envolvendo Diddy, que resultou em três feridos.

O casal saiu do local e foi parado após ultrapassar um semáforo, e foi preso após uma arma ser encontrada no carro.

López foi posteriormente absolvido após supostamente ter sido detido por 14 horas. Pentes mais tarde foi indiciado por duas acusações de posse criminosa de uma arma não registrada e tentativa de suborno por supostamente tentar obter seu guarda-costas, Anthony Jonespara alegar que a arma era dele.

Mais tarde ele foi absolvido.