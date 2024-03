Jennifer Lopez mostra cabelo bagunçado na academia que a faz se sentir jovem novamente

Jennifer Lopez a manteve beleza e energia jovem melhor do que a maioria ao longo dos anos, mas isso não a impede de querer vire atrás do relógio de vez em quando.

Em um clipe de seu documentário intitulado A maior história de amor nunca contadaLopes deixa o cabelo solto na academia, revelando o visual que ela usa para trazer à tona a “garotinha maluca” que ela era durante tempos selvagens quando adolescente no Bronx.

“Gosto de tirar o cabelo assim. Isso me lembra quando eu tinha 16 anos no Bronx, correndo para cima e para baixo no quarteirão”, ela relembrou no clipe republicado em sua história no Instagram.

‘Menina maluca que costumava ser selvagem. Sem limites, só sonhos e merdas.

Recepção do documentário e álbum de Jennifer Lopez

Disponível em Vídeo principalA maior história de amor nunca contada segue Jennifer Lopez enquanto ela tenta seu projeto mais ousado: produzindo de forma independente um novo álbum e original cinematográfico que exploram sua jornada de vinte anos para amor próprio.

Íntimo e empoderador, o documentário oferece acesso inabalável aos momentos mais pessoais de Jennifer enquanto ela trabalha duro para recuperar sua narrativa através da produção de Este sou eu agoralê a descrição do programa no trailer oficial.

Dela álbum estreou em 38º lugar na Billboard 200 quando foi lançado junto com o documentário no final de fevereiro. O homem de 54 anos supostamente gastou US$ 20 milhões de seu próprio dinheiro para financiar o documentário egocêntrico sobre histórias de amor.

Apesar dos números, JLo sabe que os sentimentos de sucesso e felicidade vêm de dentro e, quando ela solta os cabelos, todos voltam a correr soltos.