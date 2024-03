Jerod Mayo, do Patriots, fala sobre a contratação ‘prioritária’ de QB no próximo draft, ao mesmo tempo que afirma que há uma desvantagem

TOs New England Patriots já estão esfregando as mãos ao serem donos da terceira escolha no Draft de 2024. Muitos esperam contratar um quarterback agora que estão trocando Mac Jones por Jacksonville, no entanto, o técnico Jerod Mayo diz que há um problema.

Jerod Mayo enfrenta uma batalha difícil para selecionar o quarterback certo para os Patriots

Na primeira temporada de Jerod Mayo como treinador principal, ele será comparado à carreira de Bill Belichic nos Pats e principalmente ao seu relacionamento com o QB, que ele não está dizendo que eles vão escolher assim que puderem.

Mayo afirmou: “É a prioridade agora. Mas com isso dito, você tem que estar realmente apaixonado pelo cara para levá-lo ao terceiro lugar. Então, realmente todas as opções ainda estão abertas para nós.”

Enquanto Tom Brady deixou sapatos enormes para ocupar, Mac Jones foi uma experiência que não saiu como planejado, encerrando assim o Era Bill Belichick com a franquia.

Os Patriots atualmente têm Jacoby Brissett, Bailey Zappe e Nathan Rourke em sua lista de QB, com Brissett no topo, já que ele foi titular aqui e ali ao longo de sua carreira, no entanto, não se pode esperar muito deles.

Caso eles pretendam um QB, existem algumas opções, incluindo Marvin Harrison Jr., mas agora que Caleb Williams provavelmente está indo para o Chicago Bears, que tem 1ª escolha, as outras duas opções são Drake Maye ou Jayden Daniels.

Enquanto isso os Commanders têm a segunda escolha geral e também estão em busca de um quarterback lendário no entanto Maye ou Daniels poderiam resolver o problema.

Drake Maye ou Jayden Daniels?

Drake Maye é conhecido por suas habilidades de passe junto com seu apurado senso de leitura do bolso, e é por isso que alguns o consideram o melhor QB na classe draft depois de terminar sua carreira universitária com 8.018 jardas de passe, 63 touchdowns e 16 interceptações durante seus 3 anos na Carolina do Norte.

Por outro lado, há Jayden Daniels que tem uma bazuca no braço, feito que o compara a Lamar Jackson e Anthony Richardson. Ele jogou 3 anos no Arizona State e depois se transferiu para a LSU enquanto ganhava o Troféu Heisman em 2023.