Jets garantem contrato de um ano para Mike Williams e reforçam o ataque antes da temporada de 2024

EUnuma tentativa de fortalecer seu arsenal ofensivo, o Jatos de Nova York fizeram uma adição significativa ao seu jogo de passes, contratando ex- Carregadores de Los Angeles receptor amplo Mike Williams. O acordo é um contrato de um ano no valor de até US$ 15 milhões.

Williansex-destaque do Universidade Clemson, entrou na NFL em 2017 como a sétima escolha geral, elaborada pelo Carregadores. No entanto, depois de sete temporadas com a equipe, o jogador de 29 anos foi dispensado como parte dos esforços da franquia para superar as restrições do teto salarial, economizando US$ 20 milhões antes do início do novo ano da liga.

Apesar de ter enfrentado um revés na temporada passada devido a uma ruptura no ligamento cruzado anterior Willians mostrou suas proezas em campo, registrando 19 recepções para 249 jardas e um touchdown em apenas três jogos. Notavelmente, ele possui duas campanhas de 1.000 jardas em sua carreira, mantendo uma média impressionante de 15,6 jardas por recepção, classificando-o como o segundo melhor desde sua entrada na liga.

Com 1,80m de altura e pesando 218 libras, Willians traz uma presença formidável ao corpo de recepção dos Jets, oferecendo um alvo de grande porte no perímetro, ideal para prosperar em Nathaniel Hackett esquema ofensivo. Com 309 recepções, 4.806 jardas e 31 touchdowns em 88 jogos na carreira, sua adição injeta experiência e poder de fogo no arsenal ofensivo dos Jets.

Williams faz do corpo receptor dos Jets um monstro de duas cabeças

Williams entra em uma sala de recepção já encabeçada pelo ex- Garrett Wilson, novato ofensivo do ano da NFL. No entanto, a busca dos Jets por talentos ofensivos pode ainda não ter terminado, sugerindo possíveis novas adições para aumentar sua profundidade na posição.

O Jatos‘A ambiciosa reestruturação ofensiva vai além da adição de Williams. A equipe fez movimentos significativos para reforçar sua linha ofensiva, garantindo o left tackle Tyron Smithguarda ofensivo John Simpson, e adquirindo o ex- Corvos de Baltimore right tackle Morgan Moses via troca. Estas medidas sublinham o compromisso dos Jets em melhorar as suas capacidades ofensivas antes da temporada de 2024, sinalizando um impulso determinado pela competitividade na próxima campanha.