Jimmy Garoppolo fala sobre suspensão da NFL e nova função no Los Angeles Rams

Los Angeles Rams’ quarterback reserva recém-adquirido, Jimmy Garoppolo, se abriu sobre sua recente suspensão de dois jogos por violar o NFLpolítica de substâncias que melhoram o desempenho da empresa. Falando aos repórteres na terça-feira, Garoppolo admitiu ter cometido um “erro” quanto à não obtenção de isenção de uso terapêutico válida, apesar da natureza prescrita do medicamento.

Embora a suspensão não afete sua participação em programas de offseason, o quarterback de 32 anos enfrentará restrições assim que a temporada regular começar. Garoppolo manifestou otimismo com a situação, esperando que os dois primeiros jogos “passem” e que a equipa conquiste vitórias na sua ausência.

Shohei Ohtani fica bem de azul com camisa personalizada no jogo do LA Rams

Garoppoloa viagem para o Carneiros vem logo após um contrato de um ano, depois de passar uma temporada com o Invasores de Las Vegas. O experiente quarterback, que assinou anteriormente um lucrativo contrato de três anos com os Raiders, agora se encontra em Los Angeles como reserva para Matthew Stafford.

Garoppolo conhece muito bem o NFC West

Ansioso para integração no Coach Sean McVayNo sistema ofensivo de Garoppolo, Garoppolo encontra conforto na familiaridade da comissão técnica e no esquema ofensivo, que tem raízes no estilo de treinador de Mike Shanahan. Refletindo sobre sua decisão de ingressar no Rams, Garoppolo enfatizou o fascínio de jogar ao lado de companheiros talentosos e o apelo da visão ofensiva de McVay.

“Além do revés na suspensão, Garoppolo continua focado em contribuir para o sucesso dos Rams e manter uma mentalidade positiva enquanto se prepara para deixar sua marca em Los Angeles”.