JJ Watt critica fortemente a NFL por proibir o hip-drop tackle: é como jogar futebol de bandeira

Tele NFL proibiu o equipamento de queda de quadril após votação unânime dos proprietários das equipes, uma decisão que visa melhorar o desempenho dos jogadores segurança mas que gerou polêmica e fortes reações dos jogadores.

A proibição, proposta pelo NFL vice-presidente executivo do comitê de competição Jeff Millervem depois de argumentos que tackles de hip-drop resultar em uma taxa significativamente maior de lesões em comparação com tackles típicos.

Estrela aposentada JJ Watt foi um dos críticos mais veementes da decisão, recorrendo às redes sociais para expressar sua consternação. “Basta avançar para os cintos com bandeiras…” Watt tuitou, comparando a proibição à natureza de contato mínimo do futebol de bandeira.

Drake e Long apoiam o banimento

Embora muitos jogadores tenham se juntado Watt ao criticar a proibição, também houve apoiadores. Correndo de volta Drake Quenianoque fraturou o tornozelo em 2021 devido a um tackle, saudou a mudança, afirmando: “Perdi meu tornozelo direito e um quarto da temporada de 2021 devido a esse tipo de ataque. Algo teve que acontecer, e estou feliz que não sejam mais pernas/tornozelos de ninguém.”

Antigo Pro Bowl enfrentar Kyle Longo também apoiou a decisão, enfatizando os esforços da liga para minimizar lesões graves. “Estou feliz que o hip-drop tackle esteja fora do jogo. Bom trabalho, NFL,” Longo disse.

A maioria dos jogadores discorda

No entanto, nem todos os jogadores concordaram com a proibição. Julian Edelmanestão cansados Patriotas da Nova Inglaterra receptor, destacou a complexidade da questão, reconhecendo a importância da segurança do jogador e questionando o impacto na capacidade dos jogadores defensivos de atacar de forma eficaz.

Ex-cornerback Richard Sherman e segurança do Minnesota Vikings Josué Metelo também criticou a decisão, com Sherman pedindo ao comitê de competição que demonstre como eles esperam que os defensores ataquem sem a técnica de hip-drop.

A proibição visa alterar o dinâmica do jogocom os defensores agora precisando se adaptar novos métodos de combate para cumprir as medidas de segurança da liga.