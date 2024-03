João Félix se vinga e ajuda o Barcelona a vencer o Atlético de Madrid

Roberto Lewandowski e João Félix eram as estrelas como Barcelona garantiu um Vitória por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid em um placar lisonjeiro que também viu seu treinador, XaviExpulso.

O resultado significa que o Barcelona subiu para segundo lugar na Liga, à frente do Girona e agora está atrás do Real Madrid por oito pontos, faltando 30 para disputar. Enquanto isso, o Atlético de Madrid abandonar os lugares da UEFA Champions League depois que o Athletic Club venceu no sábado.

Aos seis minutos, o Atlético de Madrid achou que havia ganho um pênalti por Álvaro Moratamas Jules Koundé foi dispensado porque o atacante foi considerado impedido, o que significa que qualquer falta depois não importava.

Lado de Diego Simeone então sobreviveu a uma cobrança de pênalti diante da torcida do Estádio Civitas Metropolitano aos 15 minutos, quando Preso pensei que ele estava sujo, antes de voltar correndo para negar Nahuel Molina.

Mas o Barcelona cresceu no jogo e teve a sua primeira grande oportunidade aos 38 minutos, castigando a equipa da casa com força total.

O Atlético de Madrid repeliu o primeiro ataque, mas Ilkay Gundogan pegou a bola e encontrou Lewandowskique então cruzou para uma finalização hábil passado Jan Oblak por Felix – jogando contra seu clube matriz – para dar Os homens de Xavi a liderança do empate.

Depois, aumentaram a vantagem aos 47 minutos, quando Raphinha aproveitou-se de um pobre Passe de Rodrigo De Pauljogando Lewandowski passou, e o lendário atacante bateu a bola no canto mais distante para fazer o 2-0.

Finalmente, o Barcelona matou a eliminatória ao Lewandowski virou provedor. Desta vez o Pólo fez flutuar uma cruz sobre a caixa e Fermín passou uma cabeçada nuvem aos 65 minutos para fazer o 3-0. Game Over.

Molina foi então expulso aos 92 minutos por falta Vitor Roque enquanto ele avançava para o gol, evitando um pênalti, mas sendo expulso faltando segundos para o final.

Apesar do placar, não foi um jogo com muitas chances. O Barcelona registrou nove chutes e foi muito letal, enquanto o Atlético de Madrid acumulou chutes em volume, mas de pouco valor, já que apenas cinco dos 12 foram acertados a 18 metros.

Xavi expulso por desabafar

Num jogo tenso que se tivesse perdido o Barcelona teria liderado o Atlético de Madrid por apenas três pontos Xavi conseguiu ser expulso.

Dois momentos de dissidência entre os árbitros, bizarramente depois de eles terem acabado de marcar, viram o lendário ex-jogador de futebol emitir suas ordens de marcha quando recebeu o cartão vermelho.