Johnny Depp nega acusações de abuso verbal de co-estrela durante as filmagens de ‘Blow’

Johnny Deep respondeu às alegações feitas por seu ex-colega de elenco, Lola Glaudini, que alegou ter abusado verbalmente no set do drama de 2001 “Blow”. Glaudini alegou nos podcasts Powerful Truth Angels Os eventos ocorridos em 2001t que Depp a abordou depois que o diretor do filme a instruiu a rir durante um monólogo de Depp.

Em seu relato, Glaudini, 52 anos, afirmou: “Johnny Depp, quando dizem ‘Corta’, vem até mim, vem até mim, enfia o dedo na minha cara… e diz: ‘Quem diabos– – você pensa que é? Quem diabos você pensa que é? Cale a boca! Estou aqui e estou tentando dizer minhas falas, e você ‘Estou puxando o foco.’ “Ela alegou ainda que os comentários de Depp aconteceram em seu primeiro dia no set, acrescentando:” ‘Seu idiota. … Oh, agora não é tão engraçado? Agora você pode calar a boca? Agora você pode f– -Vou calar a boca?… O silêncio que você está agora, é assim que você fica. “

Em resposta a estas reivindicações, um representante da Depp afirmou: “O ator sempre prioriza boas relações de trabalho com o elenco e a equipe técnica e esse relato difere muito das lembranças de outros membros no set na época”.

Glaudini também compartilhou sua experiência ao ser repreendida por Depp durante seu primeiro filme de estúdio, expressando sua decepção ao ser repreendida por alguém que ela idolatrava. Ela revelou: “A única coisa que passou pela minha cabeça foi: ‘Não chore, não chore, não chore’”.

Um técnico vem em defesa de Depp

Adicionalmente, Samuel Sarkar, um técnico de som no set de “Blow”, forneceu sua perspectiva sobre o incidente. Ele afirmou: “Como pessoa do som, você está constantemente ouvindo o que está acontecendo no set, ouvindo ruídos. Nunca ouvi nada parecido – e isso teria sido um evento notável”.

À luz destas alegações e respostas, é essencial considerar ambos os lados da história. Embora Glaudini tenha feito sérias acusações contra o comportamento de Depp no ​​set, é importante reconhecer que outras pessoas podem ter lembranças diferentes dos acontecimentos. É um lembrete de que a dinâmica e as interações no local de trabalho podem variar muito dependendo das perspectivas e experiências individuais.

Esta situação também serve como um lembrete das complexidades do trabalho na indústria do entretenimento e da importância de promover relacionamentos positivos e respeitosos entre o elenco e a equipe técnica. Independentemente do resultado destas alegações, é crucial que todas as partes envolvidas priorizem a comunicação aberta e o profissionalismo no set.