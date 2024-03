Jonathan Majors canta ‘Parabéns pra você’ para o ônibus da turnê TMZ

TMZ. com

Jonathan Majors não está ficando fora dos holofotes em meio a seus problemas legais – basta perguntar aos pilotos do TMZ Tour… quem pegou o cara em carne e osso e o ouviu flexionar sua flauta!

Confira este vídeo que recebemos de JM na semana passada, quando nosso guia turístico o viu dirigindo ao lado de nosso ônibus no meio de um passeio por Los Angeles. Ele foi gentil o suficiente para conversar um pouco conosco e com nossos convidados… e quando soube que era aniversário de alguém, ele começou a cantar.

Parece que Jon estava andando sozinho aqui com seu filhote, mas mesmo assim… ele deu tudo de si.

Na verdade, esta foi a segunda vez em uma semana que o TMZ conversou com Jonathan. Antes disso, o ex-ator da Marvel nos revelou que ele não estava suando com a ex Grace Jabbariprocesso contra ele – em vez disso, ele está suando muito para se manter em forma para o que parece ser um novo papel!