Jonathan Majors processado pela ex-namorada Grace Jabbari por agressão e difamação

Jonathan Majors está sendo levado de volta ao tribunal por sua ex-namorada Grace Jabbari – que agora o está processando pelo caso de agressão… e algumas outras coisas que ela afirma terem acontecido antes.

Jabbari acabou de entrar com uma ação contra Majors… e nos documentos, obtidos pelo TMZ, ela está entrando em muito mais detalhes sobre outros supostos casos que ela afirma terem ocorrido antes do incidente de março de 2023 que o levou ao tribunal criminal, e que finalmente terminou com uma convicção.

No processo de GJ, ela afirma que o suposto abuso que sofreu nas mãos de Majors começou já em 2021, depois que eles começaram a namorar – apontando especificamente um período no final daquele ano que, segundo ela, foi o primeiro que ela começou a temer. ele e seu temperamento… isso depois que ela mencionou um relacionamento anterior, que ela diz que o irritou e levou a um ataque verbal.

Há outros supostos casos de abuso que ela cita – incluindo uma alegação de que Majors a jogou na parede do chuveiro depois de ficar bravo com ela, enquanto supostamente atirava objetos, como velas e outros itens diversos.

Ela continua afirmando que Majors a agrediu em Londres em várias ocasiões enquanto estava na cidade filmando “Loki”. Jabbari também afirma que coisas simples, como ter companhia ou rir ao telefone com a mãe, o irritariam e fariam com que ele perdesse o controle … com ela alegando que ele quebraria seus fones de ouvido ou, às vezes, até sua cabeça.

Jabbari cita um suposto caso em que ela afirma que Majors ficou tão bravo com ela que bateu a cabeça dela no chão de mármore e até mesmo a estrangulou.

Ela afirma que foi durante esse tempo em Londres que ele deu dele Coretta Scott King diatribe.



Eventualmente, Jabbari traz à tona o incidente de março de 2023 … novamente repetindo suas afirmações de que ele bateu nela no carro quando ela tentou olhar para o telefone dele por causa de uma mensagem de outra mulher.

Ela continua afirmando que ele torceu os dedos dela no carro e que quando ele saiu e ela o seguiu… ele a jogou de volta “como uma bola de futebol”.

Tudo isso foi longamente discutido durante o julgamento e, no final… o júri condenou Majors sobre o que o júri viu nas evidências fora do veículo. Aqui, no entanto, ela está dobrando novamente em uma ação judicial – insistindo que ele a agrediu no carro e alegando que foi o ponto de ebulição do que ela alega ser um relacionamento longo e repleto de abusos.

Como informamos… Majors foi condenado por agressão e assédio por contravenção em dezembro e atualmente aguarda sentença – embora sua equipe tenha entrado com pedido de anulação da condenação.



08/01/24 ABC noticias

Outra coisa pela qual Jabbari está processando Majors é por difamação – alegando que ele manchou a reputação dela ao alegar que ela mentiu sobre o abuso físico durante as entrevistas que ele deu antes e depois do julgamento.