Jonathan Majors processado por agressão e difamação do ex-parceiro

Adiretor Jonathan Majors está enfrentando uma ação judicial de sua ex-namorada Grace Jabbari, que o acusou de agressão, agressão, imposição intencional de sofrimento emocional, processo malicioso e difamação. As alegações decorrem de incidentes que datam entre 2021 e 2023, com Majors sendo considerado culpado de assédio e agressão contra Jabbari em uma altercação de março de 2023 na cidade de Nova York.

No processo obtido pela Variety, Jabbari detalhou casos de suposto abuso e comportamento controlador durante seu relacionamento. Ela alegou que Majors ameaçaria se machucar se ela tentasse terminar o relacionamento, criando uma dinâmica tóxica e manipuladora.

Um incidente específico em Los Angeles em 2022 foi descrito no processo, afirmando que Maiorais ficou com raiva, gritou com Jabbari, agarrou seus braços, empurrou-a contra a porta do chuveiro e jogou seu corpo na parede do chuveiro, fazendo com que sua cabeça batesse na parede. Quando ela tentou escapar, a situação piorou, com Majors supostamente jogando objetos em estado frenético.

A alegação de difamação surge de uma entrevista concedida por Majors após a sua condenação, onde afirmou que “nunca colocou [his] mãos em uma mulher.” Esta declaração contradiz diretamente as alegações de Jabbari de abuso físico. Além disso, durante o julgamento, o advogado de Majors caracterizou repetidamente Jabbari como mentindo sobre seus ferimentos no incidente de março de 2023.

Majors está enfrentando sérias implicações

O processo também esclarece a linha do tempo de seu relacionamento, revelando que Majors e Jabbari se conheceram em 2021, enquanto ele filmava “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” em Londres. O relacionamento deles continuou quando eles se mudaram juntos para um apartamento em Londres enquanto Majors filmava a 2ª temporada da série “Loki” da Marvel em 2022.

As acusações contra Majors são graves e têm implicações legais. É importante observar que essas ainda são alegações e não foram provadas em tribunal. No entanto, lançam luz sobre as complexidades das relações interpessoais e a importância de abordar questões de abuso e manipulação.

Em resposta ao processo, a equipe jurídica de Majors provavelmente terá que apresentar uma defesa forte. O resultado deste caso terá implicações significativas para ambas as partes envolvidas. É um lembrete da importância de abordar as alegações de abuso e garantir que todos os indivíduos sejam responsabilizados pelas suas ações.