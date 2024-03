Jonathan Majors se entusiasma com Meagan Good, tão ‘apaixonado’ após a condenação

Jonathan Majors é gaga para Meagan Bom … e nem mesmo seus recentes problemas legais podem prejudicar o relacionamento deles – basta verificar as primeiras palavras que saíram da boca dele sobre ela.

O casal saiu no domingo no 7º almoço anual do AAFCA Special Achievement Awards aqui em Los Angeles … e a ex-estrela da Marvel está praticamente brilhando ao compartilhar uma atualização sobre seu relacionamento quando Extra perguntou a ele como eles estão.