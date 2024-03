Josh Dobbs se junta ao 49ers na agência gratuita da NFL: pressão sobre Brock Purdy?

Tele São Francisco 49ers e NFL quarterback agente livre Josué Dobbs teriam concordado com um contrato de um ano, de acordo com o agente do jogador Mike McCartney. Treinador principal Kyle Shanahan agora tem seu backup para Brock Purdyque não deve sentir nenhuma pressão.

Dobbs, 29 anos, só será usado em caso de emergência, como Purdy sofrendo uma lesão grave. Sua chegada a São Francisco ocorre logo após a derrota do time Sam Darnold em agência gratuita.

A incrível estreia de Josh Dobbs inspirou fã dos Vikings a raspar as sobrancelhasParker Johnson

Purdy, 24 anos, jogou apenas duas temporadas no NFL depois que o 49ers o convocou com a última escolha geral em 2022. Ele está saindo de uma Super Bowl aparência, um teto muito mais alto do que se esperava do “Sr. Irrelevante”.

Dobbs provou durante curtos períodos com o Cardeais do Arizona e Minnesota Vikings na última temporada que ele consegue fazer uma série de bons jogos, mas muitas vezes começa a desmoronar na quinta disputa.

O trabalho de Brock Purdy deveria ser seguro

Os 49ers trocaram sua antiga terceira escolha geral Trey Lancepara o Dallas Cowboys última temporada em troca de uma seleção do draft da quarta rodada de 2024, que consolidou ainda mais Purdy como o QB titular.

Darnold, 26, nunca sequer cheirou a vaga no QB1 durante sua única temporada com San Francisco, enquanto Purdy defendia para si mesmo o caso de MVP da liga.

O trabalho de Purdy deve ser seguro, salvo qualquer revés físico, e os 49ers estarão mais uma vez entre os três favoritos para vencer a partida.