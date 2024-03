Josh Peck inundado com comentários sobre o silêncio sobre a história de abuso de Drake Bell

Josh Peck parece estar adotando uma abordagem cabeça-na-areia para tudo que sai de ‘Quiet on Set’ – incluindo Drake Bell a história de abuso de – e seus fãs estão percebendo.

O clipe mostra Josh sincronizando os lábios com algum áudio bobo… relativamente sem sentido, considerando que seus antigos colegas estão se manifestando e as pessoas estão chateadas por ele ter optado por ignorá-lo.

Houve muitas idas e vindas sobre isso e, no final – Josh deixou claro que ele e Drake simplesmente não mantiveram contato depois do show… em outras palavras, eles não são amigos.

Eles tiveram um ótimo reencontro no VMA de 2017 – mas mesmo depois disso, parecia haver rixa … então, à primeira vista, é um tanto compreensível que Josh esteja olhando para o outro lado.

Ainda assim, muitos acham que ele deveria falar sobre isso de qualquer maneira – porque as questões destacadas em ‘Quiet on Set’ são obviamente maiores do que qualquer problema mesquinho que possam ter.