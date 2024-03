Josh Peck quebra o silêncio sobre as alegações de ‘Quiet on Set’, história de abuso de Drake Bell

Josh Peck está falando sobre todas as alegações e histórias de terror narradas no documentário sobre atores infantis da Nickelodeon… e ele diz que as coisas precisam mudar para melhor.

A ex-estrela de Nick quebrou o silêncio na quinta-feira sobre ‘Quiet on Set’ – isso em meio à crescente pressão dos fãs, que o chamavam veementemente para dizer algo enquanto ele continuava a postar coisas nas redes sociais sem abordar o assunto.

Josh escreve: “Terminei o documentário Quiet on Set e levei alguns dias para processá-lo. Entrei em contato com Drake em particular, mas quero dar meu apoio aos sobreviventes que foram corajosos o suficiente para compartilhar suas histórias de abuso emocional e físico em A Nickelodeon se ajusta ao mundo.”

Ele continua: “As crianças devem ser protegidas. Reviver isto publicamente é incrivelmente difícil, mas espero que possa trazer cura para as vítimas e suas famílias, bem como as mudanças necessárias para a nossa indústria”.

A postagem de Josh está chegando na hora certa… seu nome tem sido tendência durante toda a semana após a exibição do documento – com muitas pessoas se perguntando se/quando ele iria falar. Obviamente, Josh não apareceu em ‘QOS’, mas ele era uma das maiores estrelas de Nick naquela época.

Claro, sua conexão com Drake Bell – com quem ele estrelou um grande show em “Drake & Josh” – não passou despercebido a ninguém… especialmente depois de Drake revelou que foi abusado como fazer

A única coisa que Josh não identifica em sua declaração é se ele próprio já experimentou algo impróprio – ou se ele estava a par do que estava acontecendo com Drake na época – mas com base em suas palavras, parece seguro presumir que ele provavelmente estava no escuro sobre isso.



20/03/24

Como informamos… Drake saiu na quarta-feira defender Josh em meio à reação, notificando o público de que seu ex-colega de elenco já havia entrado em contato e dito às pessoas para desistirem.



nos estúdios TMZ