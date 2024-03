Judith em ‘Saving Silverman’ ‘Memba Her?!

Amanda compartilhou a tela grande com Jason Biggs como o namorado de Judith e o atencioso diretor social da casa de repouso, Darren… e interpretar os dois melhores amigos de infância de Darren foi Jack Preto como JD e Steve Zahn como Wayne – ambos que estavam tentando impedir Darren de se casar com Judith para conectá-lo com sua paixão do ensino médio.