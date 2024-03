Julia Fox usa macacão atrevido de cor nude com penas e pintura facial

Júlia Fox fez uma entrada incrível no show Mugler PFW no domingo … arrasando com um look que só ela poderia usar, e meio que roubando os holofotes novamente como se estivéssemos em 2022.

A atriz arrasou com um macacão justo de lantejoulas na cor nude que abraçava cada curva e deixava pouco para a imaginação – mas ela estava um pouquinho coberta, algumas penas brancas com franjas estrategicamente colocadas acrescentavam um pouco de elegância a todo o traje. .

Julia não parou apenas na roupa … ela também usou uma pintura futurística no rosto com folha de prata, dando à sua roupa um toque de outro mundo enquanto seus cabelos loiros eram enrolados em um lindo coque.

JF também estava dominando tudo durante sua sessão de poses… usando as ruas parisienses como seu próprio desfile antes de entrar em casa. Nunca é um momento de tédio com Julia na Fashion Week, principalmente quando é na Europa, como aprendemos nos últimos anos.

Claro, Julia não é estranha em ultrapassar os limites com seu estilo ousado… mas essas escolhas de moda ousadas podem ser apenas um rito de passagem para quem está namorando. Kanye West.

Você deve se lembrar… ela não foi tão fácil com Ye após o romance… no ano passado ela lançou uma bomba em seu livro de memórias, “Down the Drain”, alegando que ele usei ela como adereço durante seu romance turbulento que começou no final de 2021.

Julia não mediu palavras… descrevendo toda a sua experiência com ele como vazia e sem sentido.

Enquanto Kanye vem ganhando as manchetes com suas saídas quase nuas com Bianca Censori, Julia tem estado ocupada traçando seu próprio caminho ao se renomear como um ícone feminista. Ela tem usado suas redes sociais para dar conselhos e defender outras mulheres.