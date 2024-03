Julian Edelman revela porque “nunca gostou” de Peyton Manning e sempre quis tocar com Tom Brady

Óne das melhores rivalidades do NFL viu na história recente foi entre o Patriotas da Nova Inglaterra e Colts de Indianápolis. Nos últimos 20 anos, os dois times se enfrentaram cinco vezes nos playoffs, incluindo três jogos do Campeonato AFC.

A rivalidade nasceu do jogo de elite dos zagueiros Tom Brady e Peyton Manning, que colocaram sua franquia em destaque nacional todas as semanas. Brady teve uma carreira mais longa e ganhou mais hardware, mas muitos ainda acreditam Manning foi o melhor chamador de sinal puro.

Julian Edelman nunca gostou de Peyton Manning

Se você perguntar ao ex-companheiro de equipe de Brady Julian Edelman, ele discutiu com Manning antes mesmo de ele entrar na NFL. Mas o raciocínio dele pode surpreendê-lo.

[Brady] era um cara da Bay Area e nunca gostei de Indy. Eu fiquei com o fim de tudo isso, os Indy-Pats. Mas nunca gostei de Peyton Manning. Ele sempre foi o cara, ele foi o melhor cara da faculdade, o melhor cara do ensino médio. Seu pai era um profissional. Ele era o cara e era um garanhão de merda. Eu gostava do Tom porque… as pessoas ainda diziam que Peyton era o melhor quarterback.

Podcast de jogos com nomes