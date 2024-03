Junior dos Santos: Francis Ngannou mostrou que ‘esses caras são vencíveis’ no boxe

Muito antes de Francis Ngannou nocautear Tyson Fury e marcar uma luta com Anthony Joshua, o ex-campeão peso pesado do UFC Junior dos Santos era frequentemente elogiado como o melhor boxeador do MMA.

Dos Santos sempre falou em transitar entre os esportes e esperava conseguir um confronto marcante contra um peso pesado de estreia, mas o brasileiro acabou nunca tendo essa chance. Mas depois de assistir Ngannou arrastar Fury para uma decisão acirrada e depois se transformar em uma luta com Joshua em 8 de março, dos Santos espera que o sucesso de seu ex-campeão abra a porta para que mais lutadores como ele tenham oportunidades semelhantes.

“Para mim foi emocionante e estamos cada vez mais perto do momento em que farei minha estreia no boxe”, disse dos Santos ao MMA Fighting. “Estou pensando em fazer uma parceria com Francis para que possamos vencer todos esses boxeadores que estão por aí agora.

“Esses caras são vencíveis. Francis Ngannou provou isso. Nosso estilo de luta é diferente. Não é comum para eles. É a coisa real. Vamos dar um jeito de bater em você e eles não estão acostumados. O mundo inteiro ficará animado para assistir.”

Embora o resultado oficial no histórico de boxe de Ngannou possa ser uma derrota, dos Santos acredita que o camaronês mereceu vencer Fury, independentemente do placar dos juízes. Dos Santos compareceu à luta e assistiu novamente ao voltar para casa, e não há dúvidas de que Ngannou deveria ter recebido a aprovação.

Tal como está, dos Santos acredita que Ngannou ainda foi um grande vencedor, independentemente do que apareça no seu currículo.

“Francisco venceu essa luta”, disse dos Santos. “É o boxe profissional, não é o boxe amador que cada toque faz questão. Não, é boxe profissional. É uma questão de eficácia. Trata-se de fazer seu oponente ir embora. Trata-se de colocar o oponente no chão. Foi isso que Francisco fez. Pudemos ver que Tyson estava evitando a luta. Claro, ele é um lutador incrível, mas Francis foi o agressor ali. Eu sei que muitos especialistas dizem que Tyson Fury [won]mas acho que Francis Ngannou venceu essa luta.

“Mesmo que não tenham dado a vitória a Francisco, foi uma vitória. Todo mundo viu Francis vencer o melhor boxeador peso pesado, talvez da história, pelo que Tyson fez em sua carreira. Isso foi simplesmente incrível.”

Dos Santos confessa que não deu muitas chances a Ngannou antes da luta do Fury, mas tem uma sensação muito diferente depois de assistir. É por isso que ele não está descartando a possibilidade de Ngannou chocar o mundo novamente em sua próxima luta contra Joshua.

Talvez a maior crítica ao peso pesado britânico seja que ele realmente não gosta de levar pancadas, e isso pode ser uma receita para o desastre contra um nocauteador como Ngannou.

“É um tipo diferente de poder”, disse dos Santos. “Lembro-me de Mike Tyson, seu poder, ele era tão poderoso e também rápido. Francis Ngannou não tem essa velocidade, mas em termos de potência acredito que ele tenha ainda mais do que Mike Tyson tinha naquela época. É algo realmente impressionante.

“Francisco tem tudo para mudar toda a luta [with his power], como fez com Tyson Fury. Ele só precisa de um soco.”

Por mais que queira se juntar a Ngannou no boxe, dos Santos tirará as luvas para a próxima luta quando enfrentar Alan Belcher na luta principal do card Gamebred Bareknuckle MMA, no sábado. Depois de despachar o também veterano do UFC Fabricio Werdum em sua estreia promocional, dos Santos agora busca somar mais um título à sua coleção na luta contra Belcher, que vale pelo título inaugural dos pesos pesados ​​do Gamebred Bareknuckle MMA.

Esse continua sendo seu único foco por enquanto, mas dos Santos espera seguir Ngannou no boxe mais cedo ou mais tarde. Anteriormente, ele convocou um confronto contra Deontay Wilder, e dos Santos acredita que ainda é uma luta que faz muito sentido – e talvez eles pudessem dividir um card com Ngannou depois que ele passar por Joshua.

“Há muito tempo que procuro essa luta de boxe”, disse Dos Santos. “O grande [heavyweight boxing names] estávamos sempre meio que negando as lutas, e os outros caras que eram possíveis de acontecer, não interessava muito a ninguém. Acho que é hora de fazer algo assim. Se realmente fizerem algo assim, o mundo do MMA, eu e o Francis Ngannou vamos chocar o mundo novamente. Proporcionando momentos difíceis a esses caras do boxe.

“Estamos cada vez mais perto de fazer isso acontecer. Essa é a minha praia e é isso que me sinto confortável em fazer, especialmente se conseguirmos fazer algo como eu e Francis no mesmo cartão. Seria uma grande noite. Os caras do MMA contra os caras do boxe.”