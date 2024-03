Junior dos Santos nocauteia Alan Belcher e conquista o título dos pesos pesados ​​no banho de sangue Gamebred Bareknuckle

Junior dos Santos tem mais um título para somar à sua estante de troféus.

“Cigano” enfrentou Alan Belcher na luta principal do Gamebred Bareknuckle MMA 7, na sexta-feira, pelo título inaugural dos pesos pesados ​​da promoção. Em uma batalha sangrenta, dos Santos sofreu uma desagradável paralisação por nocaute técnico no segundo round para encerrar o show no Kia Center em Orlando, Flórida.

Belcher saiu muito agressivo, avançando para manter Santos recuando. Porém, o ex-campeão peso pesado do UFC usou movimentos dos pés e paciência para tentar encontrar suas aberturas, e dos Santos abriu Belcher com o primeiro chute certeiro que acertou. A maré pareceu mudar daquele momento em diante.

Mas Belcher não foi tranquilo, pois aumentou ainda mais a temperatura no segundo. Por fim, Belcher disparou para a queda, mas dos Santos acabou por cima em posição dominante, caçando finalizações e acertando ground and libra. Assim que Belcher se levantou, dos Santos deu o grande golpe que foi o começo do fim para a conquista do campeonato dos pesos pesados.

No co-evento principal, Chase Sherman enfrentou o ex-competidor do UFC Alex Nicholson e se vingou há cerca de uma década com uma vitória por nocaute brutal. Nicholson começou parecendo afiado, mas ser subdimensionado no peso pesado contra um cara tão poderoso quanto Sherman era demais.

Sherman enfrentou Nicholson no cenário regional em 2014 e Nicholson nocauteou no primeiro round.

Confira os resultados completos do Gamebred Bareknuckle MMA 7 abaixo.