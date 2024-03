Junior dos Santos vê Tom Aspinall como verdadeiro campeão e pede ao UFC para tirar Jon Jones do cinturão dos pesos pesados ​​’em breve’

O ex-campeão peso pesado do UFC Junior dos Santos acredita que o detentor do título interino Tom Aspinall deve ser promovido a campeão indiscutível “em breve”.

Aspinall conquistou o cinturão interino com um nocaute em 69 segundos sobre Sergei Pavlovich em novembro, um título interino criado depois que Jon Jones sofreu uma lesão e foi retirado do card do UFC 295 no Madison Square Garden. “Bones” ainda não voltou à ação e Miocic optou por esperar por Jones em vez de enfrentar Aspinall pelo título interino.

“Cigano” disse no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast que ele está “impressionado” com Aspinall, um peso pesado da Inglaterra de 30 anos com uma taxa de finalização de 100 por cento em 14 vitórias profissionais.

“Ele é o homem do momento, então deve ser considerado o campeão”, disse dos Santos. “Se Jon Jones não retornar logo, você terá que tirar o cinturão dele e deixar o cinturão de Aspinall indiscutível. Acho que ele está indo muito bem, ele realmente é muito duro, habilidoso e competente no que faz. É um novo momento para o peso pesado do UFC.”

Dos Santos não criticou Jones e Miocic por optarem por esperar e apenas lutar entre si em seguida, principalmente dada a magnitude da carreira de ambos dentro do octógono.

No entanto, dos Santos se pergunta o que está acontecendo nos bastidores.

“O UFC é sempre complicado no sentido de que faz as coisas do seu jeito, deixando de lado a vontade do campeão e do desafiante”, disse dos Santos. “Se faz sentido para [Jones and Miocic], eu os apoio. É uma luta que o mundo queria muito ver, estou muito animado para essa luta, e se eles acreditam que esse é o caminho que devem seguir agora — até porque não sabemos o que impede isso de acontecer. Vamos continuar e ver o que acontece.”

Dos Santos, porém, admite que embora o confronto possa ser o foco principal dos dois atletas, o cinturão do UFC não é realmente necessário para tornar Jones x Miocic especial.

“O cinturão é obviamente o objetivo de todo atleta, mas mais para coroar a posição que ocupa hoje”, disse dos Santos. “O cinturão é um símbolo de que você é o número 1, mas o Jon Jones e até o Miocic, a gente já sabe que eles são o número 1 e o número 2, ou pelo menos que estão no topo da categoria. Na verdade, Renan [Ferreira] acabei de entrar na mistura. [Laughs.]

“Mas acho que ambos são extremamente experientes e têm longas carreiras, então deveriam fazer o que for melhor para eles. Não adianta lutar só por lutar, ou fazer coisas que não acreditam nesta fase da carreira. Vamos ver o que acontece a seguir.”